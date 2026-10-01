ارتفاع معدل البطالة إلى 6.2% في إيطاليا خلال أغسطس

أعلن تقرير اقتصادي إيطالي ارتفاع معدل البطالة إلى 6.2% في أغسطس 2026 بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي.

وأوضح المعهد الإيطالي للإحصاء – في بيان صادر اليوم الخميس – أن معدلات التوظيف حافظت على مستوياتها في أغسطس بواقع "24 مليونا و352 ألف عامل ، لكنها تباطأت مقارنة بشهر يوليو في عدد العاملين 5 آلاف شخص و للشهر الرابع على التوالي.

وأشار إلى أن معدل التوظيف بلغ 63% وتراجع بين الفئتين العمريتين 25-34 و35-49 عاما، بينما يرتفع بين من تبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر، ويبقى مستقرا في الفئة العمرية 15-24 عاما، مضيفا أن معدل بطالة الشباب ارتفع إلى 20.3% .

ج أ ش