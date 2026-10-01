مصطفى بكري: مسيرة أحمد الزند ستظل حاضرة في تاريخ القضاء المصري

تحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن رحيل المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، السبت الماضي، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل في مجال القضاء والقانون، مشيرًا إلى أنه كان أحد أبرز رجال القضاء الذين تركوا بصمة واضحة في الحياة القضائية المصرية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المستشار أحمد الزند امتلك مسيرة طويلة في خدمة القضاء، وكان من الشخصيات التي دافعت بقوة عن استقلال السلطة القضائية، كما كان له حضورا بارزا في المشهد السياسي خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن أحمد الزند لعب دورًا في حشد القضاة والجماهير الرافضة لحكم جماعة الإخوان، كما ارتبط اسمه بجهود عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبًا عامًا خلال تلك الفترة.

وأشار بكري إلى أن المستشار أحمد الزند كان مدافعًا عن مؤسسات الدولة، وكان رجلًا وطنيًا وإنسانًا صاحب مواقف واضحة، مؤكدًا أن مواقفه خلال تلك المرحلة ستظل حاضرة في ذاكرة من عاصروها.

مسيرته ستبقى جزءًا من تاريخ القضاء المصري

وأكد أن رحيل المستشار أحمد الزند يمثل فقدانًا لأحد رجال القضاء والقانون، وأن مسيرته ستبقى جزءًا من تاريخ القضاء المصري والحياة العامة في مصر.