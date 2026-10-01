قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهرباء المسجد النبوي.. الإمارات تُدين استهداف الحوثي للمدينة المنورة
إثيوبيا تعلن دبلوماسيا مصريا «شخص غير مرغوب فيه».. وتطالبه بالمغادرة خلال 48 ساعة
طرحتها اليوم.. مدين يكشف تفاصيل تعاونه مع شيرين عبد الوهاب في أغنية «كان عندك كام سنة»
تداعيات حرب الحبوب والغاز.. كيف تؤثر الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر والعالم؟
آبل تسد ثغرة خطيرة في آيفون استغلت في هجمات شديدة التطور
قصر الطاهرة.. مقر إدارة معركة تحرير سيناء في أكتوبر 1973
السعودية تكشف تفاصيل الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي
باباك أمايان: ترامب لا يرى سببًا لتغيير استراتيجيته تجاه إيران
«صورة أطفال البحيرة توقف اجتماعات روما».. وزير الري يوجه بتحرك عاجل خلال 48 ساعة
أسعار السجائر الآن .. كليوباترا ومارلبورو وميريت (قائمة كاملة)
سعر الدولار اليوم.. ارتفاع جديد في 10 بنوك بنهاية التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النائب العام لـ أعضاء التفتيش القضائي وقيادات النيابة العامة: مواصلة إنجاز القضايا وحسن معاملة المواطنين وصون حقوقهم وحرياتهم

النائب العام
النائب العام
إسلام دياب

التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، بالمستشارين أعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، في مستهل العام القضائي الجديد، بحضور  المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي.


وخلال اللقاء، هنأ أعضاء الإدارة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، مؤكدًا أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به إدارة التفتيش القضائي في متابعة انتظام العمل بالنيابات، والارتقاء بمستوى الأداء، وضمان حسن سير العمل القضائي، بما يعزز من كفاءة منظومة العمل بالنيابة العامة.
وفي السياق ذاته، قام النائب العام، يرافقه وفد من قيادات النيابة العامة، بزيارة مجمع محاكم القاهرة الجديدة، والتقى سيادته برؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العامين الأُوَل للنيابات المتخصصة، والسادة المستشارين المحامين العامين، ورؤساء النيابات الكلية والجزئية بدائرة نيابة استئناف القاهرة.

واستهل المستشار النائب العام اللقاء بتهنئة أعضاء النيابة العامة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره لما يبذلونه من جهد في أداء مهام عملهم، ومؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بروح من الجدية والانضباط، والالتزام بالتقاليد والقيم القضائية، وبذل أقصى الجهد في إنجاز التحقيقات والقضايا، وحسن معاملة المواطنين، وصون حقوقهم وحرياتهم في إطار من سيادة القانون.
وفي ختام اللقاء، أعرب المستشار النائب العام عن خالص أمنياته لأعضاء النيابة العامة بعام قضائي حافل بالتوفيق والسداد والعطاء، من أجل رفعة الوطن وخدمة مواطنيه.

النائب العام التفتيش القضائي النيابة العامة العام القضائي الجديد العام القضائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

جانب من الاجتماع اليوم

سجلوا الغياب واهتموا بالتقييمات وطبقوا لائحة الانضباط..تعليمات عاجلة لمديري المدارس اليوم

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط 6 من القائمين على صفحة «متصدقش»

الشفيقتين

حادث مأساوي في بلقاس.. مصرع طفلتين شقيقتين إثر سقوطهما من الطابق التاسع

ترشيحاتنا

هجوم جوي

هجوم جوي على السعودية.. إسقاط صاروخين باليستيين و4 طائرات مسيرة

أمطار غزيرة تغمر أنحاء المدينة المنورة

طقس السعودية.. أمطار غزيرة تغمر أنحاء المدينة المنورة والمسجد النبوي | شاهد

سندات الخزانة الأمريكية

تراجع عائد سندات الخزانةالأمريكية أجل 10 سنوات بعد بلوغه أعلى مستوياته في 24 عامًا

بالصور

التعرض لتلوث الهواء يهدد صحة العين.. دراسة تكشف علاقته بأمراض خطيرة

تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين

نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي.. اكتشف علاقته بحمية البحر المتوسط

كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟
كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟
كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع

طرق فعالة لعلاج جفاف اليدين.. كيفية ترطيب البشرة والتخلص من التشققات

جفاف اليدين
جفاف اليدين
جفاف اليدين

فيديو

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد