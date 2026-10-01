النائب العام لـ أعضاء التفتيش القضائي وقيادات النيابة العامة: مواصلة إنجاز القضايا وحسن معاملة المواطنين وصون حقوقهم وحرياتهم

التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، بالمستشارين أعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، في مستهل العام القضائي الجديد، بحضور المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي.



وخلال اللقاء، هنأ أعضاء الإدارة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، مؤكدًا أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به إدارة التفتيش القضائي في متابعة انتظام العمل بالنيابات، والارتقاء بمستوى الأداء، وضمان حسن سير العمل القضائي، بما يعزز من كفاءة منظومة العمل بالنيابة العامة.

وفي السياق ذاته، قام النائب العام، يرافقه وفد من قيادات النيابة العامة، بزيارة مجمع محاكم القاهرة الجديدة، والتقى سيادته برؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العامين الأُوَل للنيابات المتخصصة، والسادة المستشارين المحامين العامين، ورؤساء النيابات الكلية والجزئية بدائرة نيابة استئناف القاهرة.

واستهل المستشار النائب العام اللقاء بتهنئة أعضاء النيابة العامة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره لما يبذلونه من جهد في أداء مهام عملهم، ومؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بروح من الجدية والانضباط، والالتزام بالتقاليد والقيم القضائية، وبذل أقصى الجهد في إنجاز التحقيقات والقضايا، وحسن معاملة المواطنين، وصون حقوقهم وحرياتهم في إطار من سيادة القانون.

وفي ختام اللقاء، أعرب المستشار النائب العام عن خالص أمنياته لأعضاء النيابة العامة بعام قضائي حافل بالتوفيق والسداد والعطاء، من أجل رفعة الوطن وخدمة مواطنيه.