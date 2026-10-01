من القليوبية.. القبض على أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص؛ لقيامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الألعاب النارية مقابل مبالغ مالية.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الألعاب النارية مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، وبحوزته كميات من الألعاب النارية مختلفة الأشكال، وهاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبيع ألعاب نارية بدون ترخيص ومجهولة المصدر؛ بقصد تحقيق أرباح مالية، واتُخذت الإجراءات القانونية.