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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة البريطانية تعتقل مواطناً يحمل الجنسية الإيرانية على خلفية مخطط لاستهداف قاعدة جوية

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
أ ش أ

ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، القبض على مواطن يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في ارتكابه جرائم إرهابية، وذلك في إطار تحقيق في مخطط إرهابي مشتبه به بالقرب من قاعدة "فيرفورد" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وذكرت شرطة مكافحة الإرهاب - حسبما أوردت صحيفة (الجارديان) البريطانية- أنه تم القبض على الرجل البالغ من العمر 27 عامًا اليوم في مدينة ويستمنستر للاشتباه في التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية بموجب المادة 5 من قانون الإرهاب لعام 2006.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد تم القبض على خمسة رجال في العشرينات من العمر في قرية ويلفورد، بمقاطعة جلوسيسترشاير، بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في الساعات الأولى من الأحد الماضي، بعد أن تم إبلاغ الشرطة بوجود شاحنات مشبوهة في المنطقة، وقد أفرجت الشرطة عنهم بكفالة بعد ذلك.

وقالت المنسقة الوطنية العليا لشرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا فيكي إيفانز، إن الشرطة تبحث في جميع الاتجاهات المحتملة بما في ذلك احتمال تورط دولة أجنبية.

وقد تم القبض على المشتبه بهم في البداية بتهمة حيازة متفجرات، ثم لاحقًا بتهمة التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية. وجاء قرار الإفراج عنهم بكفالة يوم الاثنين الماضي بعد فحص ما تم العثور عليه في الشاحنات الصغيرة، وتفتيش العناوين المرتبطة بهم في أنحاء لندن، ولم تسفر جميعها عن العثور على أي دليل على وجود جهاز قابل للتفجير.

الشرطة البريطانية القبض مواطن الجنسيتين البريطانية والإيرانية

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