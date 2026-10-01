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صابرين تغني لابنها في حفل زفافه.. شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صابرين تغني لابنها في حفل زفافه.. شاهد

حفل زفاف ابن صابرين
حفل زفاف ابن صابرين
سعيد فراج

حرصت الفنانة صابرين، على الغناء لابنها نور في حفل زفافه مساء اليوم الخميس، بأحد الفنادق في القاهرة. 

وقدمت صابرين، أغنية حفل زفاف ابنها، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو. 

حفل زفاف ابن صابرين 

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة الفنانة صابرين فرحتها بزفاف نجلها، الذي يقام حاليا فى احدي الفنادق ، وكان من بين أوائل الحضور الفنانون خالد زكي ومحمود حميدة ومنال سلامة، الذين تواجدوا لتهنئة العروسين وأسرة الفنانة بهذه المناسبة.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة، إلى جانب الأهل والأصدقاء، وسط أجواء احتفالية وعائلية، حرص خلالها الحضور على التقاط الصور التذكارية ومشاركة صابرين وأسرتها هذه اللحظات السعيدة.

وكانت صابرين قد احتفلت بعقد قران نجلها في وقت سابق، بحضور أفراد العائلة والمقربين، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من مقاطع الفيديو التي وثّقت أجواء الاحتفال.

أحدث أعمال صابرين

وشاركت الفنانة صابرين، مؤخرا في بطولة فيلم سفاح التجمع، مع الفنان أحمد الفيشاوي، الذي عُرض في بداية العام الحالي 2026. 

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

كما عُرض للفنانة صابرين، فيلم “الملحد”، في دور العرض السينمائي خلال الوقت الحالي، ضمن موسم أفلام اجازة نصف العام. 

يذكر أن فيلم “الملحد” بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

 

أعمال صابرين

وكان آخر أعمال صابرين هو فيلم" بنات الباشا" هو فيلم روائي مصري مدته 98 دقيقة، يُقدَّم باللغة العربية، ويأخذ المشاهد إلى مدينة طنطا عقب تفجير كنيسة في حادث إرهابي يهز المجتمع. داخل مركز "الباشا" للتجميل النسائي، يُكتشف جثمان نادية، إحدى العاملات، في واقعة تبدو أقرب إلى الانتحار، ليجد نور الباشا — صاحب المكان — والعاملات أنفسهم في مواجهة مأزق كبير يتعلق بالحفاظ على سمعة المركز وسط منافسة شرسة.

وبينما يسعى الباشا إلى استخراج تصريح الدفن بطرق ودية وغير قانونية، تنشغل العاملات بمحاولة تجهيز نادية للدفن سرًا، إلا أن محاولاتهن تتعثر باستمرار، ما يدفع كل واحدة منهن إلى استحضار علاقتها الراحلة، والتأمل في ذواتهن، وفي الدور القاسي والمتقلب الذي يمثله الباشا في حياتهن.

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