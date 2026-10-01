منتخب ألمانيا يفوز على صربيا بثنائية نظيفة بدوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب ألمانيا الفوز على منتخب صربيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، على ملعب «أليانز أرينا» بمدينة ميونخ.

وسجل هدفي ألمانيا كل من توم بيشوف فلوريان فيرتز في الدقيقيتين 40 و60 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة رفع منتخب ألمانيا رصيده للنقطة 4 ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، بينما تذيل منتخب صربيا الترتيب دون نقاط.

تشكيل ألمانيا أمام صربيا

حراسة المرمى: يانيس أوربيج.

خط الدفاع: مالك ثياو، فالديمار أنتون، بافل ترو، ميتلشتات.

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، بيشوف، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: سيرج جنابري، نيك فولتماده، شيرانت.

تشكيل صربيا أمام ألمانيا

حراسة المرمى: بيتار بيتروفيتش.

خط الدفاع: نيديلكوفيتش، ماكسيموفيتش، نيمانيا جودلي، يوفيتش.

خط الوسط: دوسان تاديتش، فيليب كوستيتش، أندريا جيوفكوفيتش، بايتش، بابيتش.

خط الهجوم: دزوديتش.