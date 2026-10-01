قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل النبي محمد حي في قبره؟.. الحقيقة الشرعية بالأدلة
مصر تمهل مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد
لم أوقع العقد.. محمد ثروت يكشف مفاجأة عن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية
مبدأ المعاملة بالمثل.. مصر تعلن مستشار السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه
القوات اليمنية تحبط هجمات حوثية واسعة في تعز.. ومقـ.تل وإصابة 100 عنصر
مستشار السفارة الإثيوبية غير المرغوب فيه يدعى اجازى ايملو بوروجى
بعد صوت أندرويد الغامض.. مستخدمو آيفون 18 برو يشكون من خلل صوتي غريب
أنجبته من علاقة محرمة ووالده محبوس.. سقوط سيدة ألقت رضيعها أمام دار أيتام بالشيخ زايد
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يتفقان على تسريع صرف 45 مليار يورو من قرض 2027
إبراهيم حسن يحسم الجدل بشأن محمد صلاح: لا توجد أزمة ورحيله كان باتفاق مسبق
المستشار الألماني يحذر من تقليص المساعدات المقدمة لأوكرانيا
هل الشك بعد الصلاة في نسيان ركن منها يبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اكتمال المرحلة الثانية من تطوير "الغزل والنسيج".. و5 مصانع جديدة تدخل الخدمة

مصانع غزل المحلة
مصانع غزل المحلة
علياء فوزى

أعلنت الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام عن اكتمال المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي انطلق في 2019، وتم افتتاح المرحلة الأولي منه في ديسمبر 2024.

7 شركات تابعة في عدد من المحافظات

ويضم المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج 7 شركات تابعة هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، ومصر حلوان للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا.

مصانع غزل المحلة

وتستحوذ مصانع شركة المحلة للغزل والنسيج على نحو 42% المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أحد أضخم المشروعات الصناعية التي تتبناها الدولة ، وبانتهاء المرحلة الثانية من المشروع سيكتمل بذلك تطوير شركة غزل المحلة بالكامل، لتعود القلعة الصناعية التاريخية في ثوبها الحديث، بطاقة إنتاجية متطورة ووفق أعلى المعايير العالمية.

مصانع شركة غزل المحلة

الانتهاء من التجهيزات النهائية لاكتمال المرحلة الثانية

و تشمل المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج نحو 5 مصانع. وتضم هذه المرحلة 4 مصانع للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة بشركة "غزل المحلة"، بما يكتمل معه مشروع التطوير بالشركة، إلى جانب مصنع للغزل بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله بالفعل.

مصانع غزل المحلة 

المرحلة الأولى في الخدمة

جاء ذلك بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى في ديسمبر من العام 2024، التي شملت 3 مصانع للغزل وتحضيرات النسيج، إلى جانب محطة كهرباء جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

المرحلة الثالثة والأخيرة.. مجمعات جديدة في 5 شركات

تتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي للغزل والنسيج :

-تنفيذ مجمع المصانع الجديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة والتفصيل، ومحطة كهرباء جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار.

-مجمع المصانع الجديدة للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة بشركة دمياط للغزل والنسيج.

-مصانع للتريكو والصباغة والتفصيل بكل من شركة الدقهلية للغزل والنسيج وشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج.

-مصانع للنسيج والصباغة والتفصيل بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج.

اعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة للغزل والنسيج

وأعلن مجلس الوزراء في بيان صادر عنه اعتماد الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/2027.

 

نائب رئيس الوزراء: نقلة نوعية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري

أكد الدكتور حسين عيسى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل أحد المشروعات الصناعية الاستراتيجية الهامة، لما لهذه الصناعة من أهمية اقتصادية وتاريخية، ولما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها لاستعادة ريادتها عالميًا. وشدد على أن الهدف لا يقتصر على تحديث المصانع ورفع الطاقات الإنتاجية، بل يمتد إلى بناء صناعة متكاملة قادرة على المنافسة، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، وتحويل الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في المشروع إلى طاقات إنتاجية وقيمة اقتصادية وفرص نمو مستدامة.

تعظيم الاستفادة من المصانع الجديدة

أشار نائب رئيس الوزراء إلى أهمية استكمال رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع الجديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات المنفذة، وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتكنولوجيات الحديثة، بما ينعكس على مستويات الإنتاج والجودة والتكلفة، ويعزز القدرة التنافسية للشركات التابعة.

 

موازنة 2026/2027: إيرادات مستهدفة 18.3 مليار جنيه

استعرض الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة مؤشرات الموازنة التقديرية، حيث تستهدف الموازنة المجمعة تحقيق إيرادات نشاط تبلغ نحو 18.3 مليار جنيه، بمعدل نمو نحو 190% مقارنة بالإيرادات المحققة فعليًا خلال العام المالي 2024/2025. .

 استعادة الريادة العالمية

وتستهدف استراتيجية الشركة القابضة استعادة الريادة العالمية في سلاسل القيمة بصناعة الغزل والنسيج، وتقديم منتجات بجودة عالمية من الأقطان المصرية باستخدام أحدث التكنولوجيات الصناعية. وتتضمن تعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتطوير منظومة الرقابة وتوكيد الجودة، وترسيخ الالتزام بميثاق السلوك المهني، إلى جانب تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام ERP، بما يرفع كفاءة الإدارة والتشغيل ويعزز التكامل بين الشركات التابعة.

التصدير إلى 7 أسواق

ونحجت الشركة القابضة للغزل والنسيج خلال مراحل التطوير في فتح أسواق تصديرية جديدة، إذ يتم التصدير حاليًا إلى باكستان والهند وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة واليونان والمملكة العربية السعودية، مع استمرار العمل على توسيع قاعدة الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

استثمارات تفوق الـ60 مليار دولار 

وتخطيت التكلفة الاستثمارية للمشروع القومي للتطوير الغزل والنسيج الـ 60 مليار جنيه وتضمنت الأعمال الإنشائية وشراء المعدات والآلآت الحديثة.

القابضة للغزل والنسيج المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى مصر شبين الكوم للغزل غزل المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

الشفيقتين

حادث مأساوي في بلقاس.. مصرع طفلتين شقيقتين إثر سقوطهما من الطابق التاسع

طوله 15 مترًا.. السيطرة على حريق مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

طوله 15 مترا.. حريق يلتهم مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

ترخيص سيارة ملاكي ثلاث سنوات

بعد قرار التخفيض.. كم يكلف ترخيص سيارة ملاكي 3 سنوات؟

أطفال البحيرة

«صورة أطفال البحيرة توقف اجتماعات روما».. وزير الري يوجه بتحرك عاجل خلال 48 ساعة

الزمالك

9 لاعبين على أعتاب الرحيل مجانا من الزمالك نهائي الموسم

ترشيحاتنا

حفل تخرج

أسوان تحتفل بتخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية البحرية.. صور

حادث

إصابة فتاة في تصادم جرار قطار وتوك بأسوان

محافظ القاهرة

قبل نهاية 2027.. محافظ القاهرة: نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية بالقاهرة

بالصور

قبل التخليل| كيف تختارين الزيتون والليمون؟.. علامات تكشف الثمرة الجيدة

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

وسط أجواء مبهجة.. صابرين تحتفل بزفاف نجلها بحضور يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي

صابرين
صابرين
صابرين

لوك جريء.. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

اللهم صيبًا نافعًا.. أمطار الخير تهطل على المدينة المنورة والمسجد النبوي

هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت بيت الشعر في القلعة بالأردن وردود الفعل فاقت التوقعات.. خاص

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت أغنية «بيت الشعر» فى القلعة بالاردن وردود الفعل فاقت التوقعات .. خاص

مصطفى شوقي

مصطفى شوقي يطرح كليب بعنوان «العب يا سمك»

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد