نائب رئيس الوزراء: المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج يمثل نقلة نوعية

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/2027، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة اللواء كامل هلال، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تطورات ومستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل 7 شركات تابعة في عدد من المحافظات، هي: شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وشركة دمياط للغزل والنسيج، وشركة الدقهلية للغزل والنسيج، وشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، وشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، وشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا. وتناول العرض معدلات ونسب الإنجاز في المرحلتين الثانية والثالثة (الأخيرة) من المشروع، وتقدم الأعمال في مختلف مكوناته، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى، التي شملت 3 مصانع للغزل وتحضيرات النسيج، إلى جانب محطة كهرباء جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

كما استعرض الاجتماع التجهيزات والاستعدادات النهائية لاكتمال المرحلة الثانية، والتي تشمل 5 مصانع، من بينها 4 مصانع للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة في "غزل المحلة"، بما يكتمل معه مشروع التطوير بالشركة، إلى جانب مصنع للغزل بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله بالفعل. وتتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة تنفيذ مجمع المصانع الجديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة والتفصيل، ومحطة كهرباء جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، إلى جانب مجمع المصانع الجديدة للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة بشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصانع للتريكو والصباغة والتفصيل بكل من شركة الدقهلية للغزل والنسيج وشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، بالإضافة إلى مصانع للنسيج والصباغة والتفصيل بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل أحد المشروعات الصناعية الاستراتيجية الهامة، لما تمثله هذه الصناعة من أهمية اقتصادية وتاريخية، ولما تمتلكه مصر من مقومات وقدرات تؤهلها لاستعادة ريادتها في صناعة الغزل والنسيج عالميًا، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على تحديث المصانع ورفع الطاقات الإنتاجية، وإنما يمتد إلى بناء صناعة متكاملة قادرة على المنافسة، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، والاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في المشروع وتحويلها إلى طاقات إنتاجية وقيمة اقتصادية وفرص نمو مستدامة.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أهمية استكمال العمل على رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع الجديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات التي تم تنفيذها، مع ضرورة تحقيق أعلى معدلات الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتكنولوجيات الحديثة، بما ينعكس على مستويات الإنتاج والجودة والتكلفة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة.

وشدد الدكتور حسين عيسى على ضرورة إيلاء اهتمام كبير بالتسويق وفتح أسواق تصديرية جديدة، بالتوازي مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة في المنتجات، بما يسهم في زيادة الصادرات ورفع الحصة السوقية للشركات التابعة وتعظيم العائد الاقتصادي من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها صناعة الغزل والنسيج في مصر.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد شاكر مؤشرات الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/2027، حيث تستهدف الموازنة المجمعة تحقيق إيرادات نشاط تبلغ نحو 18,3 مليار جنيه، بمعدل نمو نحو 190% مقارنة بالإيرادات المحققة فعليًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث أكدت الشركة القابضة أن تحقيق مستهدفات الموازنة يرتكز على تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية للمصانع، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع جودة المنتجات، وتنمية المبيعات المحلية والتصديرية، وفتح أسواق جديدة، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج التطوير والتحديث بما يدعم قدرة الشركات التابعة على تحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

كما استعرض ملامح استراتيجية الشركة القابضة والتي تستهدف استعادة الريادة العالمية في سلاسل القيمة بصناعة الغزل والنسيج، وتقديم منتجات بمستويات جودة عالمية مصنعة من الأقطان المصرية وباستخدام أحدث التكنولوجيات الصناعية، بما يدعم زيادة الحصة السوقية للشركات التابعة وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.

وتتضمن الاستراتيجية كذلك تعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتطوير منظومة الرقابة وتوكيد الجودة، وترسيخ الالتزام بميثاق السلوك المهني، إلى جانب تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام ERP، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين نظم المتابعة واتخاذ القرار، وتعزيز التكامل بين مختلف الشركات التابعة.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي إلى نجاح الشركة القابضة في فتح أسواق تصديرية جديدة وحيوية، حيث يتم التصدير حاليًا إلى عدد من الأسواق، من بينها باكستان والهند وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان والمملكة العربية السعودية، مع استمرار العمل على توسيع قاعدة الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.