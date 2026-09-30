قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء البريطاني: مؤشرات قوية على دور إيراني في واقعة قاعدة «فيرفورد»
وزير الري: مصر تعتمد بنسبة 98%؜ على مياه نهر النيل من خارج حدودها
الخارجية الأمريكية: انتهاء عملية العزم الصلب في العراق والانتقال إلى مرحلة أمنية بقيادة عراقية
آمال ماهر لـ «صدى البلد»: متحمسة للقاء الجمهور في مهرجان الموسيقى العربية.. خاص
تأجيل محاكمة 117 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان لـ 26 ديسمبر
سماع الشهود يؤجل محاكمة 62 متهما بخلية التجمع الأول الإرهابية لـ 30 ديسمبر
برلماني: توجيهات الرئيس تعزز وعي المصريين وتحمي تماسك الدولة في مواجهة التحديات
وزير الخارجية اللبناني: لا استقرار في لبنان مع وجود سلاح خارج سلطة الدولة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مجلس الوزراء ينفي صحة تحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييز إنرجوس وينتر
طلع 15 جنيه.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
وزارة النقل الإسرائيلية: تحقيق مشترك مع المؤسسة الأمنية بشأن واقعة فلاي دبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس الوزراء: المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج يمثل نقلة نوعية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
كتب محمود مطاوع

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/2027، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة اللواء كامل هلال، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تطورات ومستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل 7 شركات تابعة في عدد من المحافظات، هي: شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وشركة دمياط للغزل والنسيج، وشركة الدقهلية للغزل والنسيج، وشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، وشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، وشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا. وتناول العرض معدلات ونسب الإنجاز في المرحلتين الثانية والثالثة (الأخيرة) من المشروع، وتقدم الأعمال في مختلف مكوناته، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى، التي شملت 3 مصانع للغزل وتحضيرات النسيج، إلى جانب محطة كهرباء جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

كما استعرض الاجتماع التجهيزات والاستعدادات النهائية لاكتمال المرحلة الثانية، والتي تشمل 5 مصانع، من بينها 4 مصانع للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة في "غزل المحلة"، بما يكتمل معه مشروع التطوير بالشركة، إلى جانب مصنع للغزل بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله بالفعل. وتتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة تنفيذ مجمع المصانع الجديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة والتفصيل، ومحطة كهرباء جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، إلى جانب مجمع المصانع الجديدة للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة بشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصانع للتريكو والصباغة والتفصيل بكل من شركة الدقهلية للغزل والنسيج وشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، بالإضافة إلى مصانع للنسيج والصباغة والتفصيل بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل أحد المشروعات الصناعية الاستراتيجية الهامة، لما تمثله هذه الصناعة من أهمية اقتصادية وتاريخية، ولما تمتلكه مصر من مقومات وقدرات تؤهلها لاستعادة ريادتها في صناعة الغزل والنسيج عالميًا، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على تحديث المصانع ورفع الطاقات الإنتاجية، وإنما يمتد إلى بناء صناعة متكاملة قادرة على المنافسة، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، والاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في المشروع وتحويلها إلى طاقات إنتاجية وقيمة اقتصادية وفرص نمو مستدامة.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أهمية استكمال العمل على رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع الجديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات التي تم تنفيذها، مع ضرورة تحقيق أعلى معدلات الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتكنولوجيات الحديثة، بما ينعكس على مستويات الإنتاج والجودة والتكلفة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة.

وشدد الدكتور حسين عيسى على ضرورة إيلاء اهتمام كبير بالتسويق وفتح أسواق تصديرية جديدة، بالتوازي مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة في المنتجات، بما يسهم في زيادة الصادرات ورفع الحصة السوقية للشركات التابعة وتعظيم العائد الاقتصادي من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها صناعة الغزل والنسيج في مصر.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد شاكر مؤشرات الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/2027، حيث تستهدف الموازنة المجمعة تحقيق إيرادات نشاط تبلغ نحو 18,3 مليار جنيه، بمعدل نمو نحو 190% مقارنة بالإيرادات المحققة فعليًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث أكدت الشركة القابضة أن تحقيق مستهدفات الموازنة يرتكز على تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية للمصانع، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع جودة المنتجات، وتنمية المبيعات المحلية والتصديرية، وفتح أسواق جديدة، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج التطوير والتحديث بما يدعم قدرة الشركات التابعة على تحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

كما استعرض ملامح استراتيجية الشركة القابضة والتي تستهدف استعادة الريادة العالمية في سلاسل القيمة بصناعة الغزل والنسيج، وتقديم منتجات بمستويات جودة عالمية مصنعة من الأقطان المصرية وباستخدام أحدث التكنولوجيات الصناعية، بما يدعم زيادة الحصة السوقية للشركات التابعة وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.

وتتضمن الاستراتيجية كذلك تعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتطوير منظومة الرقابة وتوكيد الجودة، وترسيخ الالتزام بميثاق السلوك المهني، إلى جانب تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام ERP، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين نظم المتابعة واتخاذ القرار، وتعزيز التكامل بين مختلف الشركات التابعة.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي إلى نجاح الشركة القابضة في فتح أسواق تصديرية جديدة وحيوية، حيث يتم التصدير حاليًا إلى عدد من الأسواق، من بينها باكستان والهند وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان والمملكة العربية السعودية، مع استمرار العمل على توسيع قاعدة الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

القابضة للقطن والغزل والنسيج شركة مصر للغزل والنسيج غزل المحلة نائب رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

ترشيحاتنا

تكريم صدى البلد للسفير تميم خلاف

«صدى البلد» تكرّم السفير تميم خلاف لانتهاء مهمته متحدثًا للخارجية وتوليه سفارة مصر لدى لبنان

أرشيفية

واشنطن: نتابع باهتمام بالغ حادثة طائرة فلاي دبي المتجهة إلى إسرائيل

وزير الخارجية اللبناني

وزير الخارجية اللبناني: لا استقرار مع سلاح موازٍ للشرعية.. والمفاوضات المباشرة هي الحل

بالصور

إيران تفرض يوما أسبوعيا بلا سيارات على موظفي الحكومة لترشيد الوقود

إيران
إيران
إيران

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مفيش راجل بيعيط.. وثائقي مصري يقترب من هشاشة حراس الملاهي ولاعبي كمال الأجسام

مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد