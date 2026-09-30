الخارجية الأمريكية: انتهاء عملية العزم الصلب في العراق والانتقال إلى مرحلة أمنية بقيادة عراقية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انتهاء عملية «العزم الصلب» في العراق رسميًا، مشيرةً إلى أن الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختامًا للمهمة العسكرية التي استهدفت تنظيم داعش في العراق، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة وشركاءها نجحوا، على مدار 12 عامًا، في القضاء على داعش بوصفه تهديدًا عسكريًا منظمًا في العراق والمنطقة، مؤكدةً أن انتهاء مهمة التحالف يمثل انتقالًا من مهمة عسكرية في زمن الحرب إلى جهد أمني تقوده السلطات العراقية.

وأكدت الخارجية الأمريكية توقعها أن تواصل قوات الأمن العراقية مواجهة فلول داعش ومنع التنظيم من إعادة بناء قدراته داخل البلاد، مع استمرار واشنطن في تقديم التدريب والدعم الاستخباراتي للشركاء العراقيين.

الأراضي العراقية

وفي سياق متصل، اتهمت الخارجية الأمريكية الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران بتقويض السيادة العراقية والاستقرار الإقليمي، مؤكدةً التزامها بالعمل مع الحكومة العراقية وشركائها لضمان عدم تمكن داعش من إعادة تشكيل صفوفه انطلاقًا من الأراضي العراقية.