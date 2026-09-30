سماع الشهود يؤجل محاكمة 62 متهما بخلية التجمع الأول الإرهابية لـ 30 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 62 متهما، في القضية رقم 24717 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، لجلسة 30 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود.

كشفت تحقيقات النيابة العامة انضمام المتهمين جميعا لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات اشتراك جميع المتهمين في تمويل الإرهاب بإمداد الجماعة الإرهابية المنتمين لها بأموال وأسلحة.