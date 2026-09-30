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وزير الخارجية اللبناني: لا استقرار في لبنان مع وجود سلاح خارج سلطة الدولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية اللبناني: لا استقرار في لبنان مع وجود سلاح خارج سلطة الدولة

لبنان
لبنان
محمود محسن

أكد يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني أن تحقيق الاستقرار في لبنان يتطلب حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على أن وجود سلاح موازٍ للشرعية يحول دون تحقيق الاستقرار المنشود، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ووصف قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة بأنه «قرار شجاع»، مؤكدًا أن استقرار لبنان وازدهاره يتطلبان إنهاء الاحتلال وتسليم حزب الله سلاحه.

وشدد الوزير على أن لبنان يريد السلام مع جميع جيرانه، مطالبًا إيران بالكف عن التدخل في الشؤون اللبنانية، ومعتبرًا أن الجيش اللبناني يمثل «الأمل الوحيد» لتحقيق الاستقرار في البلاد.

 المفاوضات هي السبيل لاستعادة الأراضي

وفيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، أكد تمسك لبنان بالمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، معتبرًا أن المفاوضات هي السبيل لاستعادة الأراضي وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى قراهم.

وزير الخارجية اللبناني الاستقرار لبنان الدولة السلام

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