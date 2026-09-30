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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العمدة قاسم الجراري: الرئيس السيسي يعرف كل كبيرة وصغيرة بمصر وشدد على احترام المواطنين وحل مشكلاتهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمود محسن

قال العمدة قاسم الجراري، ممثل قبائل مطروح، إنه تشرف بالمشاركة في الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه تلقى الدعوة من هيئة الاستخبارات العسكرية، وكان الممثل الوحيد عن محافظة مطروح.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هذا اللقاء كان بالنسبة إليه أهم لقاء حضره في حياته، لأنه استمع إلى توجيهات الرئيس للحكومة بشأن كيفية التعامل مع الشعب والتواصل معه، مشيرًا إلى أن دوره كعمدة من عمد القبائل يتمثل في أن يكون حلقة وصل بين القبائل والجهات الأمنية المختصة في الدولة.

وأوضح أن الرئيس شدد على أن يؤدي كل شخص دوره، سواء العمدة في قبيلته أو قريته أو المدرس في مدرسته، من أجل بلده.

وأكد أن وعي المواطنين بمختلف التحديات يمثل أهمية كبيرة، خاصة في مطروح باعتبارها منطقة حدودية، مشددًا على أن مصر آمنة بإذن الله ومحفوظة برئيسها وشعبها وقواتها المسلحة وشرطتها.

وتابع، أن أبناء البادية يعرفون قيمة الوطن والنظام والرجال في أوقات الشدائد، مؤكدًا أن أبناء مطروح عرفوا الرئيس السيسي خلال الفترة الصعبة التي مرت بها مصر، كما عرفوا نعمة الأمن والاستقرار.

وذكر، أن شعار "تحيا مصر" لم يكن مجرد شعار، وإنما كان واجبًا وطنيًا على الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مصر مرت بمرحلة صعبة، قبل أن تنعم بالأمن والأمان، ومعربًا عن تفاؤله بأن تكون الفترة المقبلة فترة خير ورخاء على مصر.

وفيما يتعلق بهموم المواطنين، قال إن ما لمسه خلال الاجتماع هو وقوف الرئيس بين الشعب والحكومة ومناقشته الوزراء في مختلف الملفات، مؤكدًا أن الرئيس يعرف كل كبيرة وصغيرة في مصر، بما في ذلك ما يدور في مطروح.

المحافظة بدأت العمل على إنشاء محطات تحلية في عشرة تجمعات بعيدة

وأشار إلى أزمة مياه الشرب التي تظهر خصوصًا خلال فصل الصيف مع زيادة أعداد المصطافين، موضحًا أن المحافظة بدأت العمل على إنشاء محطات تحلية في عشرة تجمعات بعيدة، بحيث تكون المحطات قريبة من السكان ويُعين لكل منها شاب من أبناء التجمع.

العمدة قاسم الجراري قبائل مطروح الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة مطروح الاستخبارات العسكرية

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