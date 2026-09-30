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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شيخ قبيلة الأحيوات: اجتماعنا مع الرئيس السيسي رسالة للتكاتف والوقوف يدا واحدة أمام التحديات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمود محسن

قال الشيخ أحمد الرويضي، شيخ قبيلة الأحيوات، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوزراء والمحافظين وقيادات القوات المسلحة والشرطة والعُمد والمشايخ والعواقل يمثل رسالة تؤكد أهمية التكاتف والعمل كيد واحدة في مواجهة التحديات الكبيرة.

وأضاف أن دور العُمد والمشايخ والعواقل يتمثل في الاستماع إلى مشكلات المواطنين والتواصل معهم بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن وعي المصريين يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الدولة، خاصة في ظل تنوع أدوات التأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الرويضي أن مصر تواجه شائعات كثيرة، مؤكدًا ضرورة امتلاك المواطنين الوعي الكافي حتى لا تعود البلاد إلى الأحداث التي شهدتها منذ عام 2013، والتي استغرق التعافي منها نحو 10 سنوات.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحل العادل للقضية هو الطريق إلى الاستقرار ومنع التهجير، مشيرًا إلى تمسك الرئيس السيسي بحل الدولتين.

وذكر، أن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية له أهمية كبيرة في حماية الأمن القومي لمصر والمنطقة، خاصة أن أهل سيناء يدركون أهمية الأمن والاستقرار وتأثير اضطرابات المنطقة على الجميع.

تداعيات على المنطقة 

وأشار إلى أن الأزمات المتتالية منذ عام 2020، ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، كان لها تداعيات على المنطقة والاقتصاد المصري، خصوصًا في قطاعات الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.

قبيلة الأحيوات الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزراء المحافظين القوات المسلحة

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