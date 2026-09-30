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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بالدفع بمعدلات تنفيذ المشروعات وإزالة أسباب التعثر

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة لمتابعة أداء الخدمات وملفات العمل بمختلف القطاعات بنطاق الأحياء والمراكز والمدن.

واستهل المحافظ الاجتماع بتهنئة الحضور ومواطني المحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر داعيًا القيادات التنفيذية إلى استلهام روح انتصارات أكتوبر في العمل وبذل المزيد من الجهود .

كما استعرض المحافظ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين والقيادات العسكرية والشرطية وعدد من العمد والمشايخ وممثلي القرى والنجوع والخبراء والمتخصصين وما تضمنته من التأكيد على تكثيف جهود العمل وتطوير الأداء بمختلف القطاعات بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن ما تشهده المنطقة من تحديات وصراعات إقليمية ودولية يفرض تكاتف وتضافر جهود جميع أجهزة الدولة ومواصلة العمل بكفاءة ومسؤولية للحفاظ على معدلات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وطلباتهم والاستجابة الفورية لها مع متابعة النتائج على أرض الواقع، مؤكداً أن تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الأداء يمثلان أولوية في العمل التنفيذي.

وشدد الأنصاري على المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة مع حصر المشروعات المتوقفة أو التي تواجه معوقات والعمل على إزالة أسباب التعثر ودفع معدلات التنفيذ للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

كما وجه باستمرار متابعة ملف النظافة بمختلف أنحاء المحافظة وملفات التقنين والتصالح، مع المواجهة الحازمة لمخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وفي إطار الارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة شدد المحافظ على الاهتمام بالمسطحات الخضراء وتجميل الميادين والشوارع والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية مع اختيار النباتات والمزروعات التي تتميز بالاستدامة وتحقق مظهراً جمالياً مناسباً.

كما وجه بتفعيل دور المساجد والكنائس والمدارس والأندية الرياضية ومراكز الشباب في رفع وعي المواطنين والشباب، وتعزيز الوعي المجتمعي والتصدي للشائعات التي من شأنها التأثير على تماسك المجتمع ومسيرة التنمية.

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