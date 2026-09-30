إسلام الشاطر: الأهلي يحتاج باك ليفت بمواصفات فتوح.. ولو أنا مسئول هخلص معاه فورا

أكد إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يحتاج إلى التعاقد مع ظهير أيسر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أحمد فتوح، لاعب الزمالك، يمتلك المواصفات التي يحتاجها الفريق.

وقال الشاطر خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب»: «الأهلي يحتاج باك ليفت بمواصفات فتوح، ولو أنا مسئول هخلص معاه فورًا في يناير القادم».

وتأتي تصريحات الشاطر في الوقت الذي شهدت فيه الساعات الأخيرة تطورات بشأن مستقبل أحمد فتوح مع نادي الزمالك، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى نادي أهلي بنغازي الليبي.

وكان سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح، كشف في تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل المفاوضات مع النادي الليبي، موضحًا أن مجلس إدارة الزمالك وافق في وقت سابق على رحيل اللاعب مقابل 700 ألف دولار.

وأوضح وكيل فتوح أن إدارة الزمالك تراجعت عن موقفها لاحقًا، ورفضت إتمام الصفقة رغم العرض المقدم من أهلي بنغازي.

وأضاف أن النادي الليبي رفع قيمة العرض المالي إلى مليون دولار، كما تواصل مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وحسين السيد، عضو مجلس الإدارة، من أجل حسم موقف النادي من انتقال اللاعب.

وأشار إلى أن أهلي بنغازي كان ينتظر الحصول على رد رسمي من إدارة الزمالك اليوم الأربعاء، قبل أن يكشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن إغلاق مجلس إدارة القلعة البيضاء الباب أمام رحيل فتوح إلى النادي الليبي.