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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الشمعة التي أضاءت حياتنا.. صادق الصباح ينعى زوجته

صادق الصباح وزوجته
صادق الصباح وزوجته
يارا أمين

نعى المنتج صادق الصباح زوجته رنا محمد سعيد الزين، التي توفيت مساء اليوم، معربًا عن حزنه الشديد لفقدانها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس».

وكتب صادق الصباح في نعيه لزوجته: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإني على فراقك يا رنا لمحزون».

وأضاف: «كنتِ خير ابنة لأهلك، وخير زوجة لي، وخير أم لأولادك، وخير جدة لأحفادك، وخير أخت لأخواتك وخير حماة لأصهرتك وكنتك وخير صديقة لأصدقائك».

وتابع نعيه قائلًا: «كنتِ فنانة مرهفة الإحساس، أبدعتِ في فنك، وكان ذوقك الجميل حاضرًا في كل ما صنعت يداك. كنتِ معي في السراء والضراء، وردتي وفراشتي وحياتي، والشمعة التي أضاءت حياتنا أنا وأولادنا وأحفادنا».

واختتم صادق الصباح كلماته قائلًا: «رحلتِ يا أم أنور، لكن وصاياك وقيمك وطريقتك في الحياة ستبقى نهجًا نسير عليه بإذن الله. إنا لله وإنا إليه راجعون».

موعد جنازة زوجة صادق الصباح

وكشفت أسرة المنتج صادق الصباح عن موعد ومكان جنازة وعزاء زوجته الراحلة رنا محمد سعيد الزين.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على جثمان الراحلة غدًا الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، عقب صلاة الظهر في مسجد الخاشقجي، على أن تُوارى الثرى في مدفن العائلة بجبانة الشهداء في بيروت.

وتستقبل أسرة صادق الصباح التعازي قبل وبعد الدفن في قاعة محيي الدين برغوت بمسجد الخاشقجي، كما تُقام مراسم العزاء يومي الجمعة والسبت 2 و3 أكتوبر 2026، من الساعة الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً، في قاعة البيال.

آخر أعمال صادق الصباح

وكان صادق الصباح قد كشف خلال الفترة الماضية عن ملامح العمل الجديد الذي يجمعه بالفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2027، موضحًا أن المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، ولا يزال في مرحلة التحضير والإعداد، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله النهائية وأبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

ويُذكر أن آخر أعمال صادق الصباح كان مسلسل «إفراج»، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2026، وشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما.

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