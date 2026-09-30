كلوديا حنا عضوًا بلجنة تحكيم مهرجان بردية السينمائي في دورته الجديدة

تتولى العراقية كلوديا حنا عضوية لجنة تحكيم مهرجان بردية السينمائي في دورته الجديدة، في خطوة جديدة تضاف إلى حضورها المتواصل في الفعاليات الفنية والثقافية العربية، وذلك بعد مشاركتها مؤخرًا ضيفة شرف في الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عُمان.

انضمام كلوديا حنا بمهرجان بردية

وأعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انضمام كلوديا حنا إلى أعضاء لجنة التحكيم، تقديرًا لمسيرتها الفنية المتنوعة، إلى جانب حضورها في عدد من الفعاليات والمهرجانات الفنية العربية.

وتنظم مؤسسة بردية للثقافة والفنون فعاليات المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2026، على أن يُقام حفل الافتتاح باستضافة المركز الثقافي الروسي، برئاسة الأستاذ الدكتور فاديم زايتشيكوف، رئيس البيوت الثقافية الروسية، وبمشاركة الأستاذ الدكتور شريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، فيما تستضيف سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية باقي فعاليات أسبوع المهرجان.