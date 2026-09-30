قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظهرت الآن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
تأجيل اجتماع الزمالك يؤجل الحسم.. ماذا يريد حسام الزناتي أن يغيّر في قطاع الكرة؟
هل يصدر قرار بتخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي قريباً؟ تربوي يحسم الجدل
مؤشر الابتكار العالمي 2026.. القاهرة في المركز 86 ومصر تتقدم للمركز 83
حبس صانعة محتوى بالقاهرة لقيامها بنشر مقاطع رقص خادش للحياء
بالشاكوش.. القصة الكاملة لعاطل أنهى حياة زوجته وأخفى جثمانها في شبرا الخيمة
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب عقب الموافقة على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
رحلة جديدة من دبي إلى تل أبيب تعود أدراجها للإمارات
مجلس النواب يوافق نهائيا على تأجيل تطبيق قانون الاجراءات الجنائية لمدة عام
مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي
بقيمة 102 مليار جنيه.. اتفاقية لتسوية مديونية هيئة المشروعات الصناعية المستحقة لبنك الاستثمار القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بالتزامن مع الذِّكرى الـ53 لنصر أكتوبر.. البحوث الإسلاميَّة يطلق حملةً توعويَّة بعنوان: على درب الأبطال

بالتزامن مع الذِّكرى الـ53 لنصر أكتوبر.. البحوث الإسلاميَّة يطلق حملةً توعويَّة بعنوان: على درب الأبطال
بالتزامن مع الذِّكرى الـ53 لنصر أكتوبر.. البحوث الإسلاميَّة يطلق حملةً توعويَّة بعنوان: على درب الأبطال
إيمان طلعت

يُطلِق مجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف، اليوم، حملةً توعويَّةً بعنوان: (على دَرْب الأبطال)، بالتزامن مع الذِّكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر؛ للتعريف بدروس هذه الذِّكرى، واستحضار ما قدَّمه أبطال القوَّات المسلَّحة من تضحياتٍ وبذلٍ في سبيل الدفاع عن الوطن وصون أرضه، وترسيخ قِيَم الانتماء والمسئوليَّة والوفاء للوطن لدى النشء والشباب.

 ذكرى نصر أكتوبر تستلهم معاني الإيمان والثبات والصبر والعزيمة

وتتناول الحملة عددًا مِنَ المحاور التي تستلهم من ذكرى نصر أكتوبر معاني الإيمان والثبات والصبر والعزيمة، وتبرز ما تحمله هذه الذِّكرى من دروس في التضحية والبذل وتحمُّل المسئوليَّة، إلى جانب التعريف ببطولات أبناء القوَّات المسلَّحة وتضحياتهم، وما قدَّموه من نماذج مضيئة في أداء الواجب والدفاع عن الوطن.

كما تركِّز الحملة على بيان مكانة الوطن في التصوُّر الإسلامي، وضرورة المحافظة على أمنه واستقراره ومقدَّراته، وترسيخ قيمة الانتماء في نفوس الأجيال الجديدة، مع تأكيد أنَّ بناء الأوطان وصيانة مقدَّراتها مسئوليَّةٌ مشتركةٌ تتطلَّب الوعي والجِدِّيَّة والإخلاص.

وأكَّد فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ ذكرى نصر أكتوبر تمثِّل مناسبةً لاستلهام معاني النصر وقِيَمه، وما جسَّده أبطال القوَّات المسلَّحة من صبرٍ وثباتٍ وشجاعةٍ وتضحيةٍ وأداءٍ للواجب، مشيرًا إلى أنَّ هذه المعاني تظلُّ جديرةً بأن تُستحضَر في بناء وعي الأجيال الجديدة وتعريفها بما قدَّمه هؤلاء الأبطال من تضحيات في سبيل الدِّفاع عن الوطن.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ استلهام نصر أكتوبر يكون بالوقوف على القِيَم التي صاحبت تلك التجرِبة، وفي مقدِّمتها: الإيمان بالغاية، والصبر على الشدائد، والثبات عند مواجهة التحديات، والتعاون، وتحمُّل المسئوليَّة، والإخلاص في أداء الواجب؛ وهي معانٍ أصيلةٌ في الهدي الإسلامي، حثَّت عليها الشريعة ودعت إلى التزامها في مختلِف مجالات الحياة.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة إلى أنَّ حفظ الأوطان وصيانة أمنها من المعاني التي اعتنت بها الشريعة الإسلاميَّة، وأنَّ ما قدَّمه أبطال أكتوبر من تضحيات يقدِّم للأجيال نموذجًا في البذل والإيثار والوفاء، داعيًا إلى الإفادة من هذه الذِّكرى في ترسيخ الوعي بقيمة الوطن، وتعريف النشء والشباب بتاريخ بلادهم وتضحيات أبنائها.

وبيَّن فضيلته أنَّ حملة (على درب الأبطال) تستهدف استلهام دروس نصر أكتوبر في حياة الأجيال الجديدة، ورَبْط الذِّكرى بالقِيَم التي صنعتها؛ حتى تتحوَّل معاني الصبر والثبات والعزيمة والتضحية من دروس مستحضرة في الذاكرة إلى قِيَم حاضرة في السلوك والعمل وتحمُّل المسئوليَّة.

ومِنَ المقرَّر أن تستمرَّ فعاليَّات الحملة -التي تنفِّذها الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الدِّيني بمجمع البحوث الإسلاميَّة- على مدار شهر أكتوبر، وتتضمَّن مجموعةً مِنَ الخُطَب والدروس والندوات والمحاضرات التوعويَّة في المساجد والمعاهد الأزهريَّة والمدارس والمؤسَّسات الحكوميَّة والنوادي ومراكز الشباب وقصور الثقافة، إلى جانب نَشْر محتوًى رقْمي عبر المنصَّات الرسميَّة للمجمع؛ يتناول دروس نصر أكتوبر، وبطولات أبناء القوَّات المسلَّحة، وقِيَم التضحية والانتماء والمسئوليَّة، ودور الأجيال الجديدة في حفظ الوطن وصون مقدَّراته.

على درب الأبطال الذِّكرى الـ53 لنصر أكتوبر البحوث الإسلاميَّة حرب 6 اكتوبر ذكرى نصر أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

مجلس النواب يوافق نهائيا على إرجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام

الذهب والدولار

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

صورة ارشيفية

"يوم سيادة الدولة".. احتفالات في شوارع العراق بانتهاء مهمة التحالف الدولي

بالصور

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
روجينا

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

المزيد