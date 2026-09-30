بالتزامن مع الذِّكرى الـ53 لنصر أكتوبر.. البحوث الإسلاميَّة يطلق حملةً توعويَّة بعنوان: على درب الأبطال

يُطلِق مجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف، اليوم، حملةً توعويَّةً بعنوان: (على دَرْب الأبطال)، بالتزامن مع الذِّكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر؛ للتعريف بدروس هذه الذِّكرى، واستحضار ما قدَّمه أبطال القوَّات المسلَّحة من تضحياتٍ وبذلٍ في سبيل الدفاع عن الوطن وصون أرضه، وترسيخ قِيَم الانتماء والمسئوليَّة والوفاء للوطن لدى النشء والشباب.

ذكرى نصر أكتوبر تستلهم معاني الإيمان والثبات والصبر والعزيمة

وتتناول الحملة عددًا مِنَ المحاور التي تستلهم من ذكرى نصر أكتوبر معاني الإيمان والثبات والصبر والعزيمة، وتبرز ما تحمله هذه الذِّكرى من دروس في التضحية والبذل وتحمُّل المسئوليَّة، إلى جانب التعريف ببطولات أبناء القوَّات المسلَّحة وتضحياتهم، وما قدَّموه من نماذج مضيئة في أداء الواجب والدفاع عن الوطن.

كما تركِّز الحملة على بيان مكانة الوطن في التصوُّر الإسلامي، وضرورة المحافظة على أمنه واستقراره ومقدَّراته، وترسيخ قيمة الانتماء في نفوس الأجيال الجديدة، مع تأكيد أنَّ بناء الأوطان وصيانة مقدَّراتها مسئوليَّةٌ مشتركةٌ تتطلَّب الوعي والجِدِّيَّة والإخلاص.

وأكَّد فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ ذكرى نصر أكتوبر تمثِّل مناسبةً لاستلهام معاني النصر وقِيَمه، وما جسَّده أبطال القوَّات المسلَّحة من صبرٍ وثباتٍ وشجاعةٍ وتضحيةٍ وأداءٍ للواجب، مشيرًا إلى أنَّ هذه المعاني تظلُّ جديرةً بأن تُستحضَر في بناء وعي الأجيال الجديدة وتعريفها بما قدَّمه هؤلاء الأبطال من تضحيات في سبيل الدِّفاع عن الوطن.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ استلهام نصر أكتوبر يكون بالوقوف على القِيَم التي صاحبت تلك التجرِبة، وفي مقدِّمتها: الإيمان بالغاية، والصبر على الشدائد، والثبات عند مواجهة التحديات، والتعاون، وتحمُّل المسئوليَّة، والإخلاص في أداء الواجب؛ وهي معانٍ أصيلةٌ في الهدي الإسلامي، حثَّت عليها الشريعة ودعت إلى التزامها في مختلِف مجالات الحياة.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة إلى أنَّ حفظ الأوطان وصيانة أمنها من المعاني التي اعتنت بها الشريعة الإسلاميَّة، وأنَّ ما قدَّمه أبطال أكتوبر من تضحيات يقدِّم للأجيال نموذجًا في البذل والإيثار والوفاء، داعيًا إلى الإفادة من هذه الذِّكرى في ترسيخ الوعي بقيمة الوطن، وتعريف النشء والشباب بتاريخ بلادهم وتضحيات أبنائها.

وبيَّن فضيلته أنَّ حملة (على درب الأبطال) تستهدف استلهام دروس نصر أكتوبر في حياة الأجيال الجديدة، ورَبْط الذِّكرى بالقِيَم التي صنعتها؛ حتى تتحوَّل معاني الصبر والثبات والعزيمة والتضحية من دروس مستحضرة في الذاكرة إلى قِيَم حاضرة في السلوك والعمل وتحمُّل المسئوليَّة.

ومِنَ المقرَّر أن تستمرَّ فعاليَّات الحملة -التي تنفِّذها الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الدِّيني بمجمع البحوث الإسلاميَّة- على مدار شهر أكتوبر، وتتضمَّن مجموعةً مِنَ الخُطَب والدروس والندوات والمحاضرات التوعويَّة في المساجد والمعاهد الأزهريَّة والمدارس والمؤسَّسات الحكوميَّة والنوادي ومراكز الشباب وقصور الثقافة، إلى جانب نَشْر محتوًى رقْمي عبر المنصَّات الرسميَّة للمجمع؛ يتناول دروس نصر أكتوبر، وبطولات أبناء القوَّات المسلَّحة، وقِيَم التضحية والانتماء والمسئوليَّة، ودور الأجيال الجديدة في حفظ الوطن وصون مقدَّراته.