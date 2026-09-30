فصل طالبين بسوهاج عاما دراسيا وإحالة معلم للتحقيق بسبب تجاوزات داخل المدارس

قررت إدارة سوهاج التعليمية فصل طالبين بإدارتين تعليميتين مختلفتين لمدة عام دراسي كامل، وذلك على خلفية ارتكابهما مخالفات وتجاوزات جسيمة داخل نطاق المدارس، استوجبت اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهما وفقًا للضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

فصل طالبين بعد توصية لجان الحماية المدرسية

وجاء قرار الفصل عقب انعقاد لجان الحماية المدرسية بالمدرستين التابع لهما الطالبان، حيث جرى بحث الوقائع المنسوبة إليهما، والاستماع إلى الأطراف المعنية، وانتهت اللجان إلى التوصية بفصلهما لمدة عام دراسي كامل، في ضوء ما ثبت من مخالفات اعتُبرت من التجاوزات التي تستوجب اتخاذ إجراء تأديبي.

وأكدت إدارة سوهاج التعليمية أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحرص على الحفاظ على الانضباط داخل المدارس، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب والعاملين، مع تطبيق القواعد واللوائح المنظمة للعملية التعليمية على جميع المخالفات.

إحالة معلم للتحقيق بعد اتهامه بالتعدي على طلاب

وفي سياق متصل، قرر مدير عام إدارة سوهاج التعليمية إحالة أحد المعلمين بإحدى المدارس الثانوية إلى التحقيق، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على عدد من الطلاب داخل المدرسة.

ومن المقرر أن تتولى الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع تكثيف المتابعة داخل المدارس، بهدف التصدي لأي سلوكيات من شأنها الإخلال بالانضباط المدرسي أو التأثير على سير العملية التعليمية.

وشددت إدارة سوهاج التعليمية على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية، والحفاظ على حقوق الطلاب والمعلمين، مؤكدة أن التعامل مع أي مخالفات يتم من خلال الإجراءات القانونية واللوائح المعمول بها.

وتؤكد الإدارة أن تحقيق الانضباط لا يقتصر على الطلاب فقط، وإنما يشمل جميع عناصر العملية التعليمية، بما يضمن توفير مناخ تربوي آمن يساعد الطلاب على التحصيل العلمي، ويحافظ في الوقت ذاته على القيم والسلوكيات التي تقوم عليها المدرسة.