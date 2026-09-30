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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل ما تقسط مشترياتك أو تاخد قرض تمويل استهلاكي.. اعرف اللي ليك واللي عليك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علياء فوزى

يشهد التمويل الاستهلاكي إقبالاً متزايداً باعتباره وسيلة تتيح شراء السلع والخدمات وسداد ثمنها على أقساط لا تقل مدتها عن 6 أشهر. وفي المقابل، تؤكد الجهات الرقابية ضرورة أن يكون العميل على دراية كاملة بحقوقه والتزاماته قبل الإقدام على هذه الخطوة.

 ما هو التمويل الاستهلاكي؟

التمويل الاستهلاكي أحد طرق التمويل المالي غير المصرفي، المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، ويُسدد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر.

ويُعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً لقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

 السلع التي يمكن شراؤها عبر التمويل الاستهلاكي

- السيارات وقطع الغيار.
- الأثاث وتجهيزات المنازل.
- الأدوات والملابس الرياضية.
- السلع المعمرة.
- المستلزمات الطبية والتجميلية.
- الملابس والأحذية والساعات.

الخدمات المتاحة عبر التمويل الاستهلاكي

- الخدمات التعليمية والطبية.
- اشتراكات الأندية الرياضية.
- صيانة السيارات والأجهزة والمعدات الاستهلاكية.
- خدمات السفر والسياحة.
- التشطيبات والتجهيزات المنزلية.
- حلول الطاقة المتجددة للمنازل.

حقوق العميل: ما يجب أن تحصل عليه

- الحصول على نسخة من العقد:من حقك الحصول على نسخة من العقد المبرم وأي مستندات توقعها.
- الاستفسار والوضوح: يحق لك الاستفسار عن أي بند غير واضح في العقد أو اتفاقية التمويل قبل التوقيع، وكذلك عن شروط وخصائص المنتج أو الخدمة، وسياسات السداد المعجل وغرامات التأخير.
-إيصالات السداد:يجب استلام إيصال عند سداد أي مبلغ للمؤسسة المالية.
- مطابقة المنتج للمواصفات:من حقك أن يطابق المنتج أو الخدمة المواصفات والخصائص المتفق عليها في العقد.
-استرداد المستندات والضمانات:يحق لك استلام ما يخصك من سندات وضمانات بحوزة الشركة فور انتهاء مدة التمويل أو عند السداد المعجل.
-حماية بياناتك: لا توقع على بنود أو استمارات تتيح للشركة التصرف في بياناتك الشخصية أو المالية.
 

 واجبات العميل: مسؤولياتك كمقترض

-الصدق في البيانات: استيفاء البيانات المطلوبة بكل مصداقية، وتحديث بياناتك الشخصية بشكل دوري.
-السداد في المواعيد: الالتزام بسداد الأقساط وفق جدول السداد لتجنب التعثر، ومتابعة التزاماتك المالية.
-الاستخدام وفق العقد: استخدام المنتج أو الخدمة وفقاً للشروط المحددة في العقد.
- الحوار اللائق: التعامل بشكل لائق عند حدوث خلافات، واللجوء إلى القنوات المشروعة لحل المشكلة.
- التحقق من هوية الموظفين: التعامل مباشرة مع موظفي المؤسسة المالية، وعدم الإدلاء بأي معلومات إلا بعد الاطلاع على ما يثبت هويتهم.

كيف تحمي نفسك قبل الحصول على القرض؟

1. تأكد من الترخيص: يجب أن تكون الجهة المقدمة للتمويل حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
2. راجع العقد جيداً:اقرأ جميع بنود العقد، واستفسر عن أي بند قبل التوقيع.
3. احذر التوقيع على بياض:لا توقع على مستندات أو أوراق على بياض، ولا على إيصالات أمانة كضمان للتمويل.

كيف تقدم شكوى؟

عند وجود أي شكوى، تُقدَّم مباشرة إلى إدارة الشكاوى بالمؤسسة المالية. وإذا لم يتم التوصل إلى حل، يمكن اللجوء إلى البوابة الإلكترونية للشكاوى التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

مؤشرات نصف سنوية

وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع لنحو 66,769مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2026، مقارنة بـ38,111 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2025 بمعدل زيادة 75.2%.

ووصل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال العام  2026، إلى 7.946 مليون عميل مقابل 4.816 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق له بنمو 65%.

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