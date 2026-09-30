تخصيص 25.8 ألف متر للجامعة الألمانية الدولية لإقامة مشروع تعليمي بالقاهرة الجديدة

وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عقد تخصيص قطعة أرض لصالح الجامعة الألمانية الدولية، لإقامة مشروع جامعي بمدينة القاهرة الجديدة.

وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الاستثمار في قطاع التعليم، والتوسع في إقامة المؤسسات التعليمية المتميزة بالمدن الجديدة.

بيت الوطن بالامتداد الشرقي

ووفقًا للعقد تم تخصيص قطعة الأرض رقم (35) بمركز خدمات بيت الوطن بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة تبلغ نحو 25,796.10 متر مربع، لإقامة مشروع بنشاط جامعة، وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الأنشطة التعليمية المتميزة

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن دعم الأنشطة التعليمية المتميزة داخل المدن الجديدة يأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، موضحة أن بناء المدن الحديثة لا يقتصر على إقامة الوحدات والمباني، وإنما يمتد إلى توفير مختلف عناصر جودة الحياة والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وجذب الاستثمارات الجادة، وتوجيه الأراضي للأنشطة والمشروعات التي تحقق قيمة تنموية حقيقية، مع أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحويل الأراضي المخصصة إلى مشروعات فعلية تخدم المواطنين وتدعم التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس نائب ويزرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتبنى منظومة تستهدف رفع كفاءة إدارة واستثمار الأراضي، وتحقيق العائد التنموي والاقتصادي منها، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الجادة القادرة على إضافة خدمات حقيقية ومستدامة للمدن الجديدة.

وأوضح الدكتور وليد عباس أن تخصيص الأرض لإقامة المشروع الجامعي بالقاهرة الجديدة يأتي في إطار هذا التوجه، مؤكدًا أن دور الهيئة لا ينتهي عند إبرام التعاقد أو تخصيص الأرض، وإنما يمتد إلى متابعة التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية والاشتراطات والضوابط المنظمة، بما يضمن تحقيق الغرض الذي خصصت من أجله الأرض.

وقال الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية ورئيس الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن القطاع يعمل على ترسيخ منظومة تقوم على الجدية والحوكمة وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة المستمرة لما بعد التخصيص، بحيث لا يكون الهدف مجرد تخصيص الأرض، وإنما ضمان تنميتها وتشغيلها في النشاط المحدد لها وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المعتمدة.

وأكد أن جذب مؤسسات تعليمية دولية لإقامة مشروعاتها بالمدن الجديدة يعزز من القيمة الاستثمارية والتنموية لهذه المدن، ويوفر خدمات تعليمية متقدمة.

وقد وقع العقد عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، فيما وقع عن الجامعة الألمانية الدولية الدكتور رينهولد لوكر، بصفته مدير المركز الألماني للدراسات الدولية (GISC).

ويأتي هذا التعاقد في إطار استراتيجية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعزيز تنوع الأنشطة والاستثمارات داخل المدن الجديدة، ودعم المشروعات التعليمية والخدمية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، بما يتواكب مع معدلات النمو العمراني والسكاني والاستثماري التي تشهدها مدينة القاهرة الجديدة، ويسهم في تعزيز مكانتها كإحدى المدن المتكاملة الجاذبة للاستثمار والسكن والخدمات.