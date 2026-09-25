حصاد الأسبوع.. الإسكان تتابع مشروعات المدن الجديدة.. وتعلن مستجدات سكن لكل المصريين وبيت الوطن

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيديوجراف ياضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر 2026.

ففي يوم 24/9/2026، قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية موسعة بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة.

https://youtu.be/4pHassuExZg?si=ULeO5dXlA_3qIU59

العاصمة الجديدة

وفي مستهل الجولة، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة تعد أحد المشروعات القومية الكبرى التي تعكس حجم التطور العمراني الذي تشهده مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل المتابعة الدورية لمختلف مكونات المشروع، وصولًا إلى تشغيل المنطقة وفق أعلى مستويات الكفاءة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة العاصمة الجديدة كمركز متكامل للأعمال والخدمات.

وفي اليوم ذاته، وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بالإسراع في تشغيل مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، بالتوازي مع توفير مختلف الخدمات والأنشطة التجارية اللازمة للسكان، عقد قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلستي مزاد علني بمقري جهازي تنمية مدينتي أسوان الجديدة وحدائق العاصمة، لتخصيص عدد من المحال التجارية وصيدلية والوحدات الإدارية والمهنية بمختلف مناطق المدينتين.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، جهود أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ ومتابعة أعمال التطوير والتجميل والنظافة، ومشروعات الإسكان والبنية الأساسية، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والتصدي للمخالفات والتعديات، وذلك في إطار الارتقاء بالمستوى العمراني وتحقيق بيئة حضارية متكاملة بالمدن الجديدة.

وفي هذا السياق، اطلعت وزيرة الإسكان على جهود أجهزة تنمية مدن الشروق والمنيا الجديدة وبرج العرب الجديدة وبدر، في تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق، وأعمال النظافة والتجميل، إلى جانب الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والتصدي للمخالفات.

وفي يوم 23/9/2026، استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، وفي مقدمتها دعم وتطوير مراكز الشباب في المدن الجديدة، وتعزيز الخدمات والأنشطة المقدمة للشباب في المدن العمرانية الجديدة.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون في ملف مراكز الشباب بمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما يسهم في دعم الخدمات الشبابية والرياضية المقدمة للمواطنين، إلى جانب مناقشة ملفات وسبل تعزيز التعاون والاستفادة من المنشآت الرياضية والشبابية التابعة للوزارتين.

وفي اليوم ذاته، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا مع اللواء هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولي الجهاز، لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التي يتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها على مستوى الجمهورية، ومنها مشروعات المباني الخدمية والإنشاءات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والتجمعات التنموية بسيناء.

وأكدت وزيرة الإسكان، ضرورة استمرار المتابعة الدورية والميدانية لمختلف المشروعات، ودفع معدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات، مع تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة لتنفيذ هذه المشروعات، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية المتكاملة بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وملفات العمل بعدد من المدن الجديدة بالصعيد، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة، ودفع معدلات التنمية والتطوير بالمدن الجديدة.

وشملت المتابعة مشروعات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ومشروع «ديارنا» السكني، ومشروعات الطرق والتطوير ورفع الكفاءة، فضلًا عن متابعة موقف تخطيط الأراضي المقترحة للاستثمار والخدمات ببعض المدن، وذلك في إطار حرص الوزارة على زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من الخدمات والفرص الاستثمارية لأهالي الصعيد.

كما نظم جهاز العاصمة الجديدة، زيارة لوفد من جامعة نانجينغ الصينية (NJU) المتخصص في مجال التخطيط العمراني والإقليمي، وذلك بحضور الدكتورة المهندسة مروة حسين، رئيس الجهاز، في إطار التعرف على التجربة العمرانية المصرية الحديثة، وما تشهده العاصمة الجديدة من مشروعات تنموية وعمرانية متكاملة.

وفي يوم 22/9/2026 قامت المهندسة راندة المنشاوي، بجولة تفقدية مفاجئة بمدينة بدر لمتابعة موقف تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدينة، وفي مقدمتها تطوير وتنسيق الموقع بالحي المتميز.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال تطوير ورفع كفاءة المدن الجديدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب معدلات التنمية والتوسع العمراني الذي تشهده تلك المدن، مشددةً على أهمية المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات، والتأكد من تنفيذ أعمال التطوير وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان.

كما تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال جولتها، موقف تنفيذ رافع مياه لري المسطحات الخضراء «بوستر بيت الوطن» بالمدينة، ضمن عدد من مشروعات البنية الأساسية والمرافق بالمدينة، ثم تفقدت خلال جولتها بمدينة بدر، مشروع وحدات سكن العاملين بالعاصمة الجديدة «زهرة العاصمة – المرحلة الرابعة» بمدينة بدر، يرافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن توفير السكن الملائم للموظفين والعاملين بالعاصمة الجديدة يمثل أحد المحاور المهمة في دعم خطط التنمية العمرانية، خاصةً في المدن الجديدة والمناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من التنمية واستقطابًا متزايدًا للأنشطة والخدمات.

كذلك عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعآ، لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومعدلات تنفيذ الوحدات بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، إلى أن برنامج «سكن لكل المصريين» يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة في توفير المسكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل على تطوير وتنويع البرامج والمشروعات السكنية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ومستويات دخولهم، مع الحرص على توفير وحدات سكنية داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق، بما يعزز جودة الحياة ويحقق أهداف التنمية العمرانية المتكاملة.

وفي اليوم نفسه، استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندسة راندة المنشاوي، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشترك الجاري تنفيذها.

حياة كريمة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات الفنية والتنفيذية المتاحة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة، وفقًا لأعلى معايير الجودة والبرامج الزمنية المحددة.

موقف العلمين الجديدة للنقل الداخلي

كذلك في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، تم التشغيل التجريبي لـ"موقف العلمين الجديدة للنقل الداخلي"، وكذا إجراء التجهيزات الأخيرة لقاعة المؤتمرات والمعارض الدولية بالمدينة التراثية لمدينة العلمين الجديدة، استعدادًا لاستضافة الفعاليات خلال الفترة المقبلة.

ثم استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، تقرير أعمال «منظومة الاستجابة السريعة» بالوزارة عن شهر أغسطس 2026، والذي تضمن أبرز مؤشرات الأداء وجهود المنظومة في رصد البلاغات والاستغاثات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أن المنظومة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات التابعة للوزارة، وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز المركزي للتعمير، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع مختلف الشكاوى.

وفي يوم 21/9/2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية وأعمال البنية الأساسية والتطوير، إلى جانب نتائج الحملات الميدانية بمدينة بدر، وذلك في إطار الحرص على دفع معدلات تنفيذ المشروعات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع الأراضي السكنية بالمنطقة (TA) بالمرحلة العاشرة ضمن مشروع «بيت الوطن» بمدينة العبور الجديدة، وفقًا لجدول زمني محدد، اعتبارًا من يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على تيسير إجراءات تسليم الأراضي للمواطنين، والالتزام بالمواعيد المقررة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي، على مواصلة تنفيذ برامج تسليم الأراضي بمختلف المشروعات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام أعمال التسليم، وتيسير حصول المواطنين على قطع الأراضي والوحدات المخصصة لهم، بما يسهم في سرعة استكمال مقومات التنمية بالمدن الجديدة.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، قام المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمرافق، بجولة تفقدية بمدينة الشروق لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروعات المرافق بالمناطق المضافة للمدينة، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسئولي قطاع المرافق والجهاز.

جهاز مثلث ماسبيرو

كما قام جهاز مثلث ماسبيرو بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات الواقعة بنطاق مشروع ممشى أهل مصر.

وشملت الحملة إزالة ورفع الإشغالات والتعديات، والتعامل مع المراسي والإشغالات المخالفة الواقعة بنطاق المشروع، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للممشى، وضمان الاستخدام الأمثل للمناطق المطورة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تطوير الواجهة النيلية ورفع كفاءة المناطق المحيطة بها.

كذلك استقبلت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفدًا أكاديميًا من جامعة "نانجينج" الصينية، خلال زيارتهم الأكاديمية التفقدية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان.

مدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر

وفي يوم 20/9/2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، جهود أجهزة تنمية مدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر، في الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات، والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئة العمرانية بالمدينتين.

وقالت وزيرة الإسكان إن الوزارة تتابع بصورة مستمرة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة، وتوجه بسرعة الاستجابة لمطالبهم، والعمل على إيجاد حلول عاجلة وفعالة لها، مؤكدة أن تحسين مستوى الخدمات الأساسية واستقرار المرافق، وفي مقدمتها الكهرباء، يأتي على رأس أولويات العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ومواكبة احتياجات التوسع العمراني بالمجتمعات الجديدة.

تسليم أول ١٠ أفدنة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وفي اليوم نفسه، شهدت المهندسة راندة المنشاوي، تسليم أول ١٠ أفدنة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن مساحة ١٣٥ فدانًا، بعد تدوير مخلفاتها وتسويتها، بالمشروع الذي تنفذه شركة زيرو كاربون للتنمية المستدامة بالتعاون مع الهيئة بمنطقة خدمات «بيت الوطن»، بمدينة القاهرة الجديدة، حيث يمثل التسليم أول وأهم ثمار المشروع التنموية وبداية تسليم قطع الموقع تباعًا للهيئة، بعد تطهيرها واعتماد جاهزيتها، لإتاحتها وفق خطط التنمية.

ثم تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، أعمال التنمية ورفع الكفاءة الجارية بمنطقة «بيت الوطن» بمدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الطرق والمرافق والخدمات وتنسيق الموقع، والوقوف على معدلات الإنجاز ومراحل تنفيذ الأعمال المختلفة بالمنطقة.

بيت الوطن

وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الجولة، أهمية منطقة «بيت الوطن» باعتبارها أحد المشروعات العمرانية المهمة بمدينة القاهرة الجديدة، والتي تضم 8 أحياء سكنية، إلى جانب عدد من المناطق السكنية والاستثمارية والخدمية، ويبلغ إجمالي عدد قطع الأراضي بها نحو 17,555 قطعة أرض، منها 9,926 قطعة ضمن أراضي المصريين العاملين بالخارج، و7,629 قطعة ضمن مشروع الأراضي السكنية «الأكثر تميزًا».

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك إقبالًا كبيرًا خلال اليوم الأول من فتح باب التقدم لـ10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، حيث بلغ عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على موقع «مسكن» بالهوية الرقمية نحو 75861 مواطنًا، وبلغ عدد الحجوزات المبدئية نحو 2122 حجزًا، وبلغ عدد الحجوزات المدفوعة نحو 564 حجزًا.

وفي يوم 19/9/2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، بمحافظات المنيا وأسيوط وأسوان، والجاري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للوزارة.

شركة التعمير للتطوير العقاري

وفي يوم 18/9/2026، أكدت شركة التعمير للتطوير العقاري – TOREC DEVELOPMENTS، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع Bliss Gate بمدينة الشيخ زايد، والمملوك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت الشركة أن الصور المتداولة بشأن المشروع قديمة ولا تعكس الوضع الحالي لموقع المشروع، مشيرة إلى أن الصور المرفقة بالبيان توضح الموقف الحالي لـBliss Gate، وما تم تنفيذه من أعمال بالعمارات السكنية وأعمال تنسيق الموقع العام «اللاند سكيب» والخدمات، وفقًا لمستويات الجودة المستهدفة بالمشروع.

وأكدت «توريك» أن أعمال تسليم الوحدات بالمشروع جارية حاليًا وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مع العملاء، بالتوازي مع استكمال الأعمال المتبقية بالمشروع، والتي يجري العمل بها على قدم وساق تمهيدًا للانتهاء منها قريبًا.