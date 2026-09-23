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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع مع رئيس جهاز التعمير تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» والتجمعات التنموية في سيناء

وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان
أ ش أ

عقدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير اللواء هاني الإسكندراني، ومسئولي الجهاز؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التي يتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها على مستوى الجمهورية؛ ومنها: مشروعات المباني الخدمية والإنشاءات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والتجمعات التنموية بسيناء.

جاء الاجتماع - الذي حضره مسئولو الوزارة ورؤساء الأجهزة التابعة للجهاز المركزي للتعمير - في إطار توجهات الدولة بالإسراع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهاز المركزي للتعمير يُعد أحد أهم الأذرع التنفيذية لوزارة الإسكان، لما يمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وتنفيذية، وانتشار واسع بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد على الجهاز في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات، ودعم جهود التنمية الشاملة بمختلف ربوع الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء هاني الإسكندراني الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي ينفذها الجهاز ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قطاعات الطرق والمستشفيات؛ حيث تم استعراض موقف تنفيذ 32 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

كما استعرض الاجتماع موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء 4 تجمعات تنموية حضرية بمركزي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والتي تستهدف دعم جهود التنمية الشاملة بالمنطقة، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، إلى جانب مستجدات مشروع حدائق تلال الفسطاط في قلب القاهرة التاريخية، والذي يمتد على مساحة تصل إلى 500 فدان بحي مصر القديمة.

وأكدت وزيرة الإسكان، ضرورة استمرار المتابعة الدورية والميدانية لمختلف المشروعات، ودفع معدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات، مع تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة لتنفيذ هذه المشروعات، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية المتكاملة بمختلف أنحاء الجمهورية.

الجهاز المركزي للتعمير متابعة «حياة كريمة»

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