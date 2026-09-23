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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عون: لبنان يرحب بأي قوة بديلة لـ«اليونيفيل» لتطبيق القرار 1701 ودعم الجيش

عون
عون
أ ش أ

أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشئون الدفاع في الشرق الأوسط الأميرال إدوارد ألجرين، خلال لقاء اليوم في قصر بعبدا، أن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لقوات «اليونيفيل» في حال تعذر التمديد لها، لمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة اللبنانية على الأراضي الجنوبية حتى الحدود المعترف بها دولياً.

وحذر من أن عدم التمديد لـ«اليونيفيل» وعدم تشكيل قوة دولية بديلة سيحدث فراغاً لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية، كما هو الوضع حالياً.

وأشار الرئيس عون إلى أن إسرائيل تمتنع عن تطبيق «اتفاق الإطار» الذي تم التوصل إليه في المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية في واشنطن، ولا تلتزم بالتالي بوقف إطلاق النار والامتناع عن تدمير المنازل وجرفها، وتصحيح النقاط المختلف عليها على «الخط الأزرق»، وإعادة الأسرى اللبنانيين إلى وطنهم.

ولفت إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تبقي التوتر قائماً في الجنوب، على الرغم من الجهود التي يبذلها لبنان لوضع مندرجات «اتفاق الإطار» قيد التنفيذ.

وأطلع الرئيس عون الأميرال ألجرين على أجواء الاجتماع التحضيري الذي عقد في باريس - الأسبوع الماضي - للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، والذي قدم خلاله لبنان تقريراً عن حاجات الجيش وقوى الأمن، وتلقى ردود فعل مشجعة.

كما تناول البحث الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مجلس النواب، والعلاقات اللبنانية-السورية والتنسيق القائم بين البلدين.

وكان الأميرال الجرين قد جدد دعم بريطانيا للبنان في المجالات كافة، لا سيما الجيش، منوهاً بالمواقف اللبنانية الرسمية من التطورات الأخيرة، خصوصاً تلك التي أعلنها الرئيس عون خلال زيارته إلى منطقة النبطية، حيث عاين مباشرة الأضرار التي لحقت بالقرى والبلدات، وأكد للأهالي تصميم الدولة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل الحدود الجنوبية وإزالة كل المظاهر المسلحة في القرى التي ينتشر فيها الجيش

رئيس الجمهورية اللبنانية الحكومة البريطانية الشرق الأوسط لبنان

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