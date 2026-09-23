إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز مكابيم غرب رام الله

أصيب شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة، مساء الأربعاء، في واقعة دهس وقعت قرب حاجز مكابيم على الطريق 443، غرب رام الله في الضفة الغربية، وفق ما أعلنته الشرطة الإسرائيلية، التي قالت إن مركبة اتجهت نحو دورية للشرطة ودهست أحد عناصرها.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن قوات الأمن الموجودة في المنطقة أطلقت النار على سائق المركبة، الذي وصفته بأنه منفذ الواقعة، ما أدى إلى مقتله، فيما دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات إضافية إلى موقع الحادث وبدأت التحقيق في ملابساته.

ووفق التقارير الأولية، تعرض الشرطي، الذي يُعتقد أنه في الثلاثينيات من عمره، لإصابة في الرأس، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له في موقع الحادث قبل نقله إلى أحد المستشفيات في القدس، حيث وصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة.

وفي المقابل، أفادت مصادر فلسطينية بأن شابًا فلسطينيًا قُتل برصاص القوات الإسرائيلية في موقع الحادث، فيما أشارت تقارير فلسطينية إلى أن تفاصيل تسلسل الأحداث وملابسات إطلاق النار لا تزال قيد الفحص.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان أولي تلقيه بلاغًا بشأن ما وصفه بعملية دهس في منطقة الحاجز، قبل أن يقول لاحقًا إن قواته قتلت الشخص الذي اتهمته بتنفيذ الواقعة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن هويته أو الدوافع وراء الحادث.

ويأتي الحادث في ظل استمرار التوتر الأمني في الضفة الغربية، حيث تشهد مناطق متفرقة مواجهات وعمليات أمنية إسرائيلية وحوادث عنف متكررة. ويُعد الطريق 443 من المحاور الرئيسية التي تربط مناطق في الضفة الغربية بالقدس ووسط إسرائيل، وشهدت المنطقة المحيطة بحاجز مكابيم حوادث أمنية سابقة.

ولا تزال التحقيقات الإسرائيلية جارية للوقوف على ملابسات الواقعة بصورة كاملة، فيما لم تتضح حتى الآن جميع تفاصيل الحادث أو هوية الشاب الفلسطيني الذي قُتل في الموقع.