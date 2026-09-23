مباحثات مصرية نرويجية لتعزيز التعاون الاستثماري باقتصادية قناة السويس

أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون، أن مسيرة العمل بالهيئة خلال السنوات العشر الماضية مرت بثلاث مراحل رئيسية؛ بدأت بتهيئة البنية التحتية ووضع الأطر والتشريعات اللازمة، ثم الانتقال إلى تنفيذ عدد من المشروعات النموذجية التي أسهمت في اكتساب الخبرات وتطوير آليات العمل؛ وصولًا إلى المرحلة الحالية التي تشهد جني ثمار جهود التطوير والتوسع في جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بمقومات ومزايا تنافسية متنوعة، في مقدمتها: موقعها الاستراتيجي، وما تضمه من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، منها ثلاثة موانئ على البحر الأحمر وثلاثة موانئ على البحر المتوسط؛ بما يدعم تكامل الأنشطة الصناعية واللوجستية والبحرية وخدمة حركة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، السفير إريك هوسم، سفير مملكة النرويج لدى مصر وليبيا، والوفد المرافق له، الذي ضم: كيرستي ليندو، رئيس قسم التعاون التنموي والتجاري بالسفارة النرويجية بالقاهرة، وكمال إبراهيم، المستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة النرويجية بالقاهرة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات النرويجية العاملة في مصر، من بينهم المدير الإقليمي لشركة دي إن في إيجيبت ليمتد (DNV Egypt Limited) ، والمدير الإقليمي لشركة جلوبال ماريتايم كونسلتنسي إيجيبت (Global Maritime Consultancy Egypt)؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واستكشاف فرص التعاون المتاحة داخل الهيئة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وقال "شيخون" إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في استقطاب استثمارات متنوعة من أكثر من 30 دولة حول العالم، في عدد من القطاعات الصناعية واللوجستية والبحرية المتقدمة، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة في التعريف بالمزايا والحوافز الاستثمارية التي توفرها واستهداف المزيد من الاستثمارات الأوروبية والدولية؛ بما يعزز تنوع قاعدة المستثمرين ويدعم التكامل مع سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أهمية التعاون لتيسير حركة التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مختلف الدول.

من جانبه، أعرب السفير إريك هوسم عن تقديره لما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تطور، مشيرًا إلى أن العام الجاري يشهد الاحتفال بمرور 90 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والنرويج، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والتفاهم المشترك بين البلدين، وما يجمعهما من تعاون في العديد من المجالات، لاسيما الطاقة والقطاع البحري والخدمات البحرية، وما تتمتع به الشركات النرويجية من خبرات متقدمة في تطوير الموانئ الذكية والتحول الرقمي، والوقود الأخضر المستخدم في قطاع النقل البحري، إلى جانب الصناعات والخدمات البحرية.

ولفت إلى وجود تعاون وحضور فعلي لعدد من الشركات النرويجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومعربًا عن تطلعه إلى زيادة تواجد الشركات النرويجية وتوسيع نطاق استثماراتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما توفره من حوافز وفرص استثمارية مشجعة.

وعقب اللقاء، قام الوفد النرويجي بجولة ميدانية داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، شملت زيارة مصنع إيليت سولار (Elite Solar) داخل المطور الصناعي (تيدا – مصر) المتخصص في تصنيع الألواح والمكونات المرتبطة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية، إلى جانب جولة تفقدية بميناء السخنة للاطلاع على ما يشهده من توسعات في البنية التحتية والخدمات اللوجستية.