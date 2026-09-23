دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

طرح الفنان دياب قبل قليل أغنيته الجديدة "امسك حرامي"، والتي تجمعه للمرة الأولى بالفنانة صابرين النجيلي في عمل غنائي مشترك.



ويشارك في العمل الموزع الموسيقي فلسطيني، ومهندس الصوت ماهر صلاح.



وأكدت المطربة صابرين النجيلي أن الغناء الطربي بالنسبة لها يمثل "الغذاء الغنائي"، مشيرة إلى أن الجيل الحالي يختلف عن الجيل السابق، وأن ليس كل الجمهور قد يتقبل الطرب بسهولة.

وجاءت تصريحات صابرين خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، حيث تحدثت عن تجربتها في التمثيل والغناء، وكواليس الدور الصعب الذي قدمته في مسلسل "اتنين غيرنا".



صابرين تحضر مجموعة متنوعة من الأغاني، من بينها أعمال تنتمي إلى اللون الدرامي، وأخرى تتناسب مع أجواء فصل الشتاء، إلى جانب الدويتو الغنائي مع دياب.