قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العاطي ولافروف يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وروسيا وتطورات أزمات المنطقة
الرئاسي الليبي: نؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
تخليد اسم محمود عزمي داخل مجلس الأمن.. ووزير الخارجية يشارك في تدشين لوحة تذكارية
مرتبطة بحرب إيران.. وفاة غامضة لضابطة أمريكية في رحلة جوية ترفع حصيلة القتلى إلى 19
مخطط لإنهاء حياة بن جفير.. وإسرائيل تعلن إحباطه
نائب رئيس الوزراء يتابع تطوير «الغزل والنسيج» ويؤكد: الدولة منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص
القوات الحكومية اليمنية: إسقاط مسيرة لجماعة الحوثي غرب محافظة تعز
صابرين النجيلي في دويتو أمسك حرامي: تجربة مميزة مع دياب
سقوط جسم غريب من طائرة حربية إسرائيلية جنوب لبنان
السفارة الهندية بالقاهرة تشيد بحوار «صدى البلد» مع سفيرها
الخارجية الإيرانية: مباحثات غير مباشرة مع واشنطن عبر قطر لإحياء المفاوضات
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نصير: تأهيل الدعاة لاستخدام لغة الإشارة يخدم فئة مهمة من المجتمع

الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر
الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر
أ ش أ

أكد الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومستشار شيخ الأزهر الدكتور عبد الدايم نصير، أن مشروع تأهيل الدعاة والوعاظ لاستخدام لغة الإشارة يمثل نموذجًا لتكامل مؤسسات المجتمع، وكسر حواجز التواصل مع الأشخاص الصم وضعاف السمع، مشيرًا إلى أن البعد الإنساني للمشروع تعزز من خلال التعاون بين مؤسسات مختلفة لمواجهة التحديات وتحقيق التكامل.

جاء ذلك خلال احتفال المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للغة الإشارة، تحت شعار «إعلان حقوق الإنسان للأشخاص الصم»، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة أركان للتنمية المستدامة، وذلك بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر بمدينة نصر.

وأشار نصير إلى أن زيادة الوعي والإدراك، إلى جانب الهمة والجهد والدعم المادي والنفسي، تمثل عناصر مهمة لإنجاح مثل هذه المشروعات، موضحًا أن تضافر الإمكانات والقدرات يندرج ضمن مفهوم رأس المال الاجتماعي، الذي يقوم على تكامل جهود المجتمع في مجالات الدعم والتنمية.

وأكد أن تأهيل الدعاة والوعاظ لاستخدام لغة الإشارة يمثل أحد صور توظيف الطاقات المؤسسية لخدمة فئة من المجتمع تحتاج إلى أدوات تواصل تتناسب مع احتياجاتها، مشيرًا إلى أن نجاح المشروع يرتبط باستمرار التعاون وتطوير البرامج التدريبية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الاحتفال يأتي تحت قبة الأزهر الشريف لتوجيه رسالة إلى الأشخاص من أصحاب الهمم، مفادها أنهم في قلب الاهتمام، وأن من حقهم الحصول على المعرفة والدعم والتواصل المعرفي والإنساني.

وشدد الجندي على أن التواصل حق إنساني لا ينبغي أن يقف أمامه أي عائق، وأن لغة الإشارة تمثل حقًا في حياة تنبض بالإرادة، معتبرًا أنها وسيلة تحمل رسالة وشعورًا ومعرفة.

وأشار إلى انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج وبدء المرحلة الثانية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على إعداد كوادر قادرة على التواصل مع الأشخاص الصم وضعاف السمع، بما يوسع دائرة الاستفادة من البرامج الدينية والتوعوية.

وأشاد الجندي بالأشخاص الصم وما يقدمونه من نماذج تؤكد قدرتهم على المشاركة والعطاء، مستشهدًا بعدد من أصحاب الهمم والنوابغ الذين خلدهم التاريخ بما قدموه من علوم ومعارف وإسهامات للحضارة الإنسانية.

الأمين العام منظمة العالمية لخريجي الأزهر تأهيل الدعاة والوعاظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

جثة

«بيرقص أحلى مني على العقباوي» .. تفاصيل مثيرة في مُقتـ.ـل شاب بمصر القديمة

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز تفضيل بعض الأبناء في الهبة؟.. الإفتاء تجيب

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية: الاهتمام بالصم ودعم حقوقهم مسؤولية إنسانية وأخلاقية

الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر

نصير: تأهيل الدعاة لاستخدام لغة الإشارة يخدم فئة مهمة من المجتمع

بالصور

نيسان تكشف "بيكسو".. كهربائية صغيرة بمدى 259 كم وشحن سريع

نيسان بيكسو
نيسان بيكسو
نيسان بيكسو

بجسم نحيف.. الجمهور لـ مي حلمي يسأل "عملتى إيه"؟

بجسم نحيف.. الجمهور لـ مى حلمى يسأل "عملتى إيه"؟
بجسم نحيف.. الجمهور لـ مى حلمى يسأل "عملتى إيه"؟
بجسم نحيف.. الجمهور لـ مى حلمى يسأل "عملتى إيه"؟

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

بعد اعتذاره لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يعلق على أحدث ظهور لـ يارا السكري

يارا السكرى تضرب و لا تبالى
يارا السكرى تضرب و لا تبالى
يارا السكرى تضرب و لا تبالى

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد