الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه المتأخرة بالكامل ومكافآت التتويج بالدوري

أنهى نادي الزمالك أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المتأخرة عن الموسم الماضي، بعدما قامت إدارة النادي بصرف كامل المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

كما شملت الدفعات صرف مكافآت التتويج بلقب الدوري المصري، وفقًا لنسب مشاركة كل لاعب خلال منافسات الموسم الماضي، وذلك في إطار حرص إدارة النادي على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه عناصر الفريق.

وجاء صرف المستحقات بعد حالة من الانتعاش المالي التي شهدها النادي مؤخرًا، عقب إتمام صفقة بيع خوان بيزيرا، والتي ساهمت في توفير سيولة مالية ساعدت الإدارة على الوفاء بجزء كبير من الالتزامات المالية المستحقة.

وتسعى إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية إلى توفير الاستقرار المالي للفريق، بما ينعكس على تركيز اللاعبين واستعداداتهم للمنافسات المحلية والقارية خلال الموسم الجاري.