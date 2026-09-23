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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق 2026

ساعة Matrix،
ساعة Matrix،
لمياء الياسين

أطلقت شركة Rollme ساعة Matrix، وهي ساعة ذكية جديدة مصممة للعمل كجهاز مستقل يدعم شبكة الجيل الرابع على معصمك. بفضل منفذ مخصص لبطاقة SIM، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، وكاميرا جانبية منبثقة فريدة من نوعها، يمكن لهذه الساعة الذكية العمل بشكل مستقل دون الحاجة إلى هاتف ذكي.

مواصفات ساعة  رولمي ماتريكس الذكية
 

تدعم الساعة نطاقات ترددات الجيل الرابع العالمية، مما يسمح له بالعمل بشكل مستقل عن الهاتف الذكي لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل واستخدام التطبيقات التي تتطلب اتصالاً بالإنترنت. كما يوفر ميزة الاتصال عبر البلوتوث عند إقرانه بالهاتف.

زودت شركة Rollme الساعة بكاميرا جانبية منبثقة قابلة للسحب عند الحاجة لالتقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو. يمنح هذا التصميم الكاميرا زاوية أكثر طبيعية لمحادثات الفيديو مقارنةً بالكاميرات الثابتة المواجهة للأعلى المستخدمة في بعض تصميمات الساعات الذكية السابقة.


ساعة رولمي ماتريكس الذكية
 

فيما يخص الصحة واللياقة البدنية، تغطي الساعة جميع الجوانب الأساسية. فهو تتضمن مراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة، وقياس نسبة الأكسجين في الدم (SpO2) بضغطة زر، وتتبع النوم الذي يحلل مراحل النوم العميق والخفيف وحركة العين السريعة وتاتي الساعة بمستشعر مغناطيسي أرضي لتحديد الاتجاهات، بالإضافة إلى أوضاع تمرين متعددة.


ولمعالجة متطلبات الطاقة العالية للاتصال المستقل بشبكة الجيل الرابع ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، قامت شركة Rollme بتجهيز ساعة Matrix ببطارية سعتها 1100 مللي أمبير في الساعة، وهي أكبر بكثير مما هو موجود عادة في الساعات الذكية.

تُشحن البطارية عبر كابل مغناطيسي، ويستغرق شحنها بالكامل حوالي 80 دقيقة. كما تتميز الساعة بتصنيف IP67 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء اليومي، ولكنها غير مصممة للسباحة.

الأسعار والتوافر


يتوفر جهاز Rollme Matrix الآن عبر المتجر الإلكتروني الرسمي للشركة . وهو متوفر بلونين، الأسود الليلي والذهبي الفجري، بسعر إطلاق يبلغ 89.99 دولارًا.

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت شركة Rollme مؤخرًا ساعة Hero D6 الذكية المتينة المزودة بخرائط غير متصلة بالإنترنت ونظام تحديد المواقع العالمي ثنائي النطاق وعمر بطارية يصل إلى 15 يومًا.

شركة Rollme الجيل الرابع بطاقة SIM نظام تحديد المواقع العالمي هاتف ذكي كاميرا جانبية الساعات الذكية

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