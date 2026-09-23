الإصلاح والنهضة: المشاركة المصرية في جمعية الأمم المتحدة تعكس ثقل الدولة ودورها الإقليمي

ثمن حزب الإصلاح والنهضة مشاركة مصر في أعمال الدورة العادية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أهمية الحضور المصري في هذا المحفل الدولي لطرح المواقف والثوابت المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

مصر في الأمم المتحدة

وأكد الحزب، في بيان له، أن المشاركة المصرية تأتي في توقيت إقليمي ودولي بالغ الدقة، يشهد أزمات وصراعات متشابكة وتحولات متسارعة، بما يعزز أهمية الدبلوماسية والحلول السياسية والعمل متعدد الأطراف في مواجهة اتساع دوائر الصراع.

وأشار إلى أن اجتماعات الجمعية العامة تمثل فرصة لطرح رؤية الدولة المصرية تجاه مختلف القضايا، وإبراز دور مصر كدولة إقليمية محورية تضطلع بدور رئيسي في جهود احتواء أزمات الشرق الأوسط ودعم الأمن والاستقرار، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة وقدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف.

وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة القضايا التي تتطلب تحركًا دوليًا جادًا، داعيًا إلى دعم الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، واستكمال المسار السياسي وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وأكد الحزب أهمية أن تعكس المشاركة المصرية رؤية واضحة تجاه أزمات المنطقة، تقوم على الحفاظ على وحدة الدول ومؤسساتها الوطنية، ورفض التدخلات التي تهدد استقرارها، ومعالجة جذور الأزمات عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، باعتبار أن الأمن الإقليمي منظومة مترابطة.

ولفت إلى أهمية استثمار اجتماعات الجمعية العامة واللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف المصاحبة لها في تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية، والدفاع عن المصالح المصرية، وطرح قضايا الدول النامية، وفي مقدمتها تحديات التنمية والتمويل والأمن الغذائي والمائي والطاقة.

واختتم حزب الإصلاح والنهضة بيانه بالتأكيد على دعمه للتحركات المصرية الرامية إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف وإعلاء مبادئ القانون الدولي والحوار والتسوية السلمية للنزاعات، معتبرًا أن الحضور المصري الفاعل في الأمم المتحدة يعكس ثقل الدولة المصرية ومسؤوليتها الإقليمية، ويدعم قدرتها على الدفاع عن مصالحها الوطنية والمساهمة في التعامل مع أزمات المنطقة والعالم.