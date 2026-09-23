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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي من نيويورك: إصلاح مجلس الأمن وتوسيع تمثيل أفريقيا ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر خلال فعاليات القمة المنعقدة حول فلسطين بشأن حل الدولتين برئاسة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الكلمة بتوجيه الشكر للمملكة المتحدة وفرنسا وكندا على عقد هذا الاجتماع، الذي يُعقد في توقيت مهم، مشيرًا إلى أبرز محددات رؤية مصر حيال القضية الفلسطينية والسلام في منطقة الشرق الأوسط، والمتمثلة في أن السلام بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية تُنهي الاحتلال وتُفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي أيضا إلى أن أسس حل الدولتين تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل ما تقوم به إسرائيل من توسع استيطاني واستيلاء على الأراضي، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشرقية، إلى جانب استمرار السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من قطاع غزة، واستمرار فرض قيود على دخول المساعدات.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن ترحيب مصر بالخطوات التي اتخذتها كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، ودول أخرى؛ للتصدي للأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي المحتلة، وضرورة اتخاذ تدابير عملية تحول دون الضم والاستيطان والتهجير، مضيفا أن الدولة المصرية تشدد كذلك على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية، والحفاظ على قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها، وصولاً إلى استعادة دورها في قطاع غزة بما يصون وحدة الأرض والمؤسسات الفلسطينية.

وخلال الكلمة، أوضح رئيس مجلس الوزراء تأكيد مصر ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كامل، وكذا قرار مجلس الأمن 2803 بصورة متزامنة، بما يشمل احترام وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي، وحصر السلاح، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، مع تشديد مصر كذلك على رفضها القاطع لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مع الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية وترابطها.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي الكلمة بتأكيد أن مصر ستواصل العمل مع مختلف الشركاء؛ لحماية حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة.

السيسي مدبولي كلمة مصر رؤية مصر القضية الفلسطينية تسوية سياسية

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