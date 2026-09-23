قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد القبض عليه لحيازته الكوكايين.. من هو الشاعر وليد الغزالي؟
باكستان: تعيين جنرال متقاعد كأول أمين عام لـ حلف مكة الدفاعي
موعد مباراة السعودية والكويت في خليجي 27 والقنوات الناقلة
شباب الأهلي دبي: الزمالك يمتلك الأولوية حال عودة خوان بيزيرا إلى الدوري المصري
الأوكازيون الصيفي تحت الرقابة.. تخفيضات تصل إلى 50% وتحذير من العروض الوهمية
مصر والكونغو الديمقراطية تتوافقان على قواعد القانون الدولي للمجاري المائية العابرة للحدود
بـ 20 لغة.. الأوقاف تتيح «مختصر الشمائل المحمدية» على منصتها الرقمية
بمشاركة 12 دولة عربية.. الشباب والرياضة تستعد لانطلاق فعاليات سفينة النيل للشباب العربي بالأقصر وأسوان
داليا البحيري لـ«صدى البلد»: أتمنى تقديم جزء ثانٍ من «محامي خلع».. والعمل مع هاني رمزي ممتع.. فيديو
أفضل وسيلة للاستثمار.. وتفاصيل أعلى شهادات الادخار في بنك مصر 2026
كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة
الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لا تصلح للاستهلاك الآدمي.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
رنا عصمت

حذّر الشيف محمد عبد الرحمن، عبر حسابه الرسمى على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام، من  خطورة تناول الشاورما، خاصة شاورما الفراخ، إذا لم تصل إلى درجة حرارة كافية أثناء الطهي، موضحًا أن طريقة التحضير والتسوية تلعب دورًا أساسيًا في سلامة الطعام.

كوارث بسيخ الشاورما ..ما هى؟

طبيبة تفتيش تكشف أضرار الشاورما الجاهزة.. والفرق بين اللحوم الفاسدة والسليمة | فيديو - بوابة الأهرام

وتزداد الخطورة عند تناول الفراخ غير مكتملة التسوية، إذ يمكن أن تحتوي على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والكامبيلوباكتر، والتي قد تسبب التسمم الغذائي وأعراضًا مثل الإسهال، وتقلصات وآلام البطن، والقيء والحمى. 

وتشير إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى ضرورة وصول الدجاج إلى درجة حرارة داخلية آمنة تبلغ 165 درجة فهرنهايت (نحو 74 درجة مئوية) للقضاء على الجراثيم المسببة للأمراض.

كما أن عدم وصول الحرارة إلى الأجزاء الداخلية من سيخ الشاورما قد يعني بقاء أجزاء من الدجاج غير مطهية بشكل آمن، لذلك لا يكفي الاعتماد على شكل أو لون الطعام فقط للتأكد من نضجه؛ ويُعد استخدام ترمومتر الطعام الطريقة الأدق للتحقق من درجة الحرارة الداخلية.

مخاطر تناول الشاورما ..

الطبقات الداخلية: 

النار تطهو الطبقة الخارجية فقط من السيخ، بينما تظل الأجزاء الداخلية في درجة حرارة دافئة وغير كافية لقتل البكتيريا والميكروبات.

تراكم السوائل:

 زيادة نسبة الماء أو السوائل داخل السيخ تؤدي إلى تلف اللحم من الداخل وتغير رائحته.

بقايا السيخ: 

ترك السيخ لفترات طويلة دون أن يستهلك بالكامل، ثم إعادة استخدامه في اليوم التالي يسبب نمو البكتيريا الضارة.

جودة اللحوم: 

استخدام أجزاء رديئة أو خلطها بكميات كبيرة من الدهون والجلد لزيادة وزن وحجم.

نصيحة مهمة: عند شراء الشاورما، يجب التأكد من أن الفراخ ناضجة تمامًا من الداخل، وعدم تناول أي جزء يبدو نيئًا أو غير مكتمل التسوية

لا تصلح للاستهلاك الإدامى شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما كوارث صحية عن الشاورما شيخ الشاورما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

نادي الزمالك

«شبانة» يتساءل بتعجب: عمرك شوفت راعي بيستلف من النادي؟.. و«الجهبذ» وراء جميع أزمات الزمالك

ترشيحاتنا

الدكتور محمد الجندي

الجندي: هناك أصحاب همم خلدهم التاريخ بما قدموه من علوم ومعارف وإسهامات للحضارة

الدكتور عبد الدايم نصير

عبد الدايم نصير: مشروع تأهيل الدعاة بلغة الإشارة نموذج لتكامل مؤسسات المجتمع

الدكتور محمد الضويني

الضويني: نشر تعاليم الإسلام لمختلف الفئات يتطلب إعداد كوادر تمتلك أدوات التواصل المناسبة

بالصور

لا تصلح للاستهلاك الآدمي.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

آخر عطلة رسمية في 2026.. موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاعين الحكومي والخاص

اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026

للهيمنة على المستقبل.. حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

فيديو

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد