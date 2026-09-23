لا تصلح للاستهلاك الآدمي.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

حذّر الشيف محمد عبد الرحمن، عبر حسابه الرسمى على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام، من خطورة تناول الشاورما، خاصة شاورما الفراخ، إذا لم تصل إلى درجة حرارة كافية أثناء الطهي، موضحًا أن طريقة التحضير والتسوية تلعب دورًا أساسيًا في سلامة الطعام.

كوارث بسيخ الشاورما ..ما هى؟

وتزداد الخطورة عند تناول الفراخ غير مكتملة التسوية، إذ يمكن أن تحتوي على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والكامبيلوباكتر، والتي قد تسبب التسمم الغذائي وأعراضًا مثل الإسهال، وتقلصات وآلام البطن، والقيء والحمى.

وتشير إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى ضرورة وصول الدجاج إلى درجة حرارة داخلية آمنة تبلغ 165 درجة فهرنهايت (نحو 74 درجة مئوية) للقضاء على الجراثيم المسببة للأمراض.

كما أن عدم وصول الحرارة إلى الأجزاء الداخلية من سيخ الشاورما قد يعني بقاء أجزاء من الدجاج غير مطهية بشكل آمن، لذلك لا يكفي الاعتماد على شكل أو لون الطعام فقط للتأكد من نضجه؛ ويُعد استخدام ترمومتر الطعام الطريقة الأدق للتحقق من درجة الحرارة الداخلية.

مخاطر تناول الشاورما ..

الطبقات الداخلية:

النار تطهو الطبقة الخارجية فقط من السيخ، بينما تظل الأجزاء الداخلية في درجة حرارة دافئة وغير كافية لقتل البكتيريا والميكروبات.

تراكم السوائل:

زيادة نسبة الماء أو السوائل داخل السيخ تؤدي إلى تلف اللحم من الداخل وتغير رائحته.

بقايا السيخ:

ترك السيخ لفترات طويلة دون أن يستهلك بالكامل، ثم إعادة استخدامه في اليوم التالي يسبب نمو البكتيريا الضارة.

جودة اللحوم:

استخدام أجزاء رديئة أو خلطها بكميات كبيرة من الدهون والجلد لزيادة وزن وحجم.

نصيحة مهمة: عند شراء الشاورما، يجب التأكد من أن الفراخ ناضجة تمامًا من الداخل، وعدم تناول أي جزء يبدو نيئًا أو غير مكتمل التسوية