بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

عودة أصالة إلى دمشق لم تكن مجرد عودة فنية بعد سنوات من الغياب، بل حملت معها مؤشرات على فتح صفحة جديدة في علاقتها بالفنانة نانسي عجرم.

خلاف بدأ من مقطع مسرب

شهدت علاقة النجمتين فتورًا وجفاءً استمر لسنوات، بعدما بدأت الأزمة عام 2015 على خلفية مقطع مسرب من برنامج «صولا».

وظهرت أصالة في الفيديو وهي تهمس بكلمات فُسرت وقتها على أنها إساءة إلى نانسي، بينما أثارت كلمة «السلالة» تحديدًا جدلًا واسعًا وربطها البعض باسمها.

أصالة نفت الإساءة لنانسي

أصالة نفت مرارًا أن تكون قصدت نانسي أو تعمدت الإساءة إليها، فيما أكدت نانسي في لقاءات سابقة أنها لا تعرف سببًا حقيقيًا للخلاف.

ومع استمرار الغموض، ظهرت على مدار السنوات تلميحات متبادلة بين النجمتين، دون إعلان واضح عن انتهاء حالة الجفاء.

رسالة نانسي من دمشق

لكن عودة أصالة إلى دمشق بدت وكأنها تمثل نقطة تحول في العلاقة، بعدما وجهت نانسي لها رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت نانسي: «رجعت أصالة عالشام ورجعت معها الفرح والحب والسلام».



