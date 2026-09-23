سر الانتصار.. إعلامي: نتائج الزمالك أمام منافسين كبار لا يمكن اختزالها في الحظ

تحدث الإعلامي هشام رشاد، عبر إذاعة «صوت الزمالك»، عن الأحاديث المتداولة بشأن اعتماد نادي الزمالك على الحظ في تحقيق الانتصارات، مشيرًا إلى أن أرقام الفريق خلال الفترة الماضية تؤكد امتلاكه عناصر مميزة، خاصة في مركز حراسة المرمى.

وقال هشام رشاد: «في نغمة طالعة اسمها الزمالك بيكسب بالحظ، ورابطة الدوري كانت منزلة حاجة جميلة كده هتتعرض للكابتن معتمد الجمال، ابن الزمالك البار ومدرب نادي الزمالك».

وأضاف: «قاد الزمالك في الدوري في 21 مباراة الموسم الماضي والحالي، و21 مباراة لما تعمل فيهم كلين شيت 14 مباراة، أعتقد ده ما اسموش حظ».

وتابع: «لما تعمل في 21 مباراة كلين شيت في 14 مباراة، ده ما اسموش حظ، ده اسمه عندك حراس مرمى. مهدي، فايق، عواد، لما بيلعب صبحي، أي حد بيقف تحت 3 خشبات لنادي الزمالك أسد».

وأوضح أن حارس المرمى يمثل عنصرًا مهمًا في مباريات الفرق الكبرى، قائلًا: «لازم حارس يصنع الفارق، لأن دايمًا تهديد مرمى الأندية الكبيرة من وإحنا صغيرين بيبقى مش كتير».

وأشار إلى امتلاك الزمالك مجموعة مميزة من حراس المرمى، مضيفًا: «فعندنا حاجة اسمها مهدي سليمان وعواد وصبحي، وأي حارس وولادنا الصغيرين عمر عبد العزيز ومالك عمرو الشناوي، كل الحراس دي هتقف، هتلاقي بتتقلق وبتصنع الفرق».

وأشاد الإعلامي بحراس مرمى الزمالك، قائلًا: «فمن فترة كبيرة جدًا، الحمد لله، إن الدرجة الأولى وقتها عن الناشئين عندهم حراس مرمى ليهم بصمة كبيرة في المنتخبات الوطنية، فحراسنا ما شاء الله، لا حسد، أسود».

وأكد هشام رشاد أن تحقيق الزمالك نتائج أمام منافسين أقوياء لا يمكن اختزاله في عامل الحظ، قائلًا: «لكن أكسب الدوري من منافسين محترمين، القيمة التسويقية بينهم ضخمة، وتقول لي حظ؟ ميمشيش الكلام ده».

واختتم: «فربنا يهدي الجميع، ودايمًا نادي الزمالك يكون دايمًا مثل أعلى لكل الأندية، لأن دوري الموسم الماضي أنا عارف إنه صعب على ناس كتيرة، ولكن ده يتاخد كده مدرسين تقعد تدرسها: إزاي فرقة لما بتحط حاجة في دماغها بتعملها رغم كل الظروف».