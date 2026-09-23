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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة مريم متولي والزمالك.. خطأ إداري يحرم النادي من مليون جنيه واتحاد الطائرة يحسم الموقف

مريم متولى
مريم متولى
عبدالله هشام

دخلت أزمة نادي الزمالك مع لاعبته السابقة ومنتخب مصر للكرة الطائرة مريم متولي مرحلة الحسم، بعدما تقدم النادي بشكوى رسمية للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي البالغ مليون جنيه، عقب رفض اللاعبة العودة للفريق واستمرارها في تجربة الاحتراف الخارجي.

ووافق الزمالك، الموسم الماضي على احتراف مريم متولي في إيطاليا، وفق اتفاق تضمن تنازل اللاعبة عن مستحقات مالية تقدر بنحو 635 ألف جنيه، مع وضع شرط جزائي بقيمة مليون جنيه عن الموسم في حال عدم العودة للنادي خلال الموسمين التاليين.

وانتقلت اللاعبة مؤخرًا إلى صفوف مومينا خاتون الأذربيجاني لمدة موسم، لتواصل مسيرتها الاحترافية خارج مصر.

وتكشف الأزمة عن خطأ إداري وقع فيه أحد مسؤولي الزمالك، تمثل في عدم تسجيل عقد اللاعبة لدى الاتحاد المصري للكرة الطائرة في التوقيت المحدد، وهو ما أصبح نقطة محورية في ملف الشكوى، خاصة أن النادي يستند إلى هذا الاتفاق للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي.

ويقوم الاتحاد المصري للكرة الطائرة حاليًا بفحص شكوى الزمالك والمستندات المقدمة من الطرفين، لتحديد مدى سلامة الاتفاق وقابليته للتنفيذ، وفقًا للوائح القيد وتسجيل العقود والاحتراف الخارجي، قبل إصدار القرار النهائي بشأن أحقية الزمالك في الحصول على مليون جنيه من عدمه.

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