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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعثة الجامعة العربية لملاحظة الانتخابات المغربية تواصل أنشطتها

مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

واصلت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية المغربية، برئاسة الأمين العام المساعد السفير د. حسين الهنداوي، برنامجها أمس الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، بعقد اجتماع مع لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، والوفد المرافق لها.

وتم خلال اللقاء استعراض إجراءات الهيئة لضمان حق وحرية التعبير في هذا الاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه اليوم، فيما أشاد السفير الهنداوي بالدور الذي تضطلع به الهيئة لضمان احترام القواعد المنظمة للإعلام الإذاعي والتلفزيوني خلال الحملات الانتخابية الراهنة.

وقد اطلعت البعثة على آليات وضوابط البرمجية التي طورتها الهاكا والمخصصة لرصد التغطية الإعلامية للأحزاب السياسية، وآلية عملها.

الانتخابات التشريعية المغربية 

كما اجتمعت البعثة مع آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها، حيث أكد السفير الهنداوي حرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية في الدول العربية، معربا عن تقديره للدور الذي يضطلع به المجلس في مجال ملاحظة الإجراءات الانتخابية.

وعقب اللقاء، شاركت البعثة في جلسة تعريفية تناولت الإطار العام للعملية الانتخابية، حيث تم استعراض أبرز الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بها.

واختتمت البعثة سلسلة اجتماعاتها أمس بلقاء مع خالد بن الشيخ، مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ حيث ناقش السفير الهنداوي موضوع مشاركة المغاربة في الخارج في هذه الانتخابات.

كما استعرض إطار عمل بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات، مؤكدا حرص الجامعة على مواكبة الاستحقاقات الانتخابية في الدول الأعضاء.

وتأتي هذه اللقاءات والأنشطة في إطار حرص جامعة الدول العربية على متابعة مختلف جوانب العملية الانتخابية، بما يدعم أداء مهامها في ملاحظة الانتخابات التشريعية بالمملكة المغربية.

هذا وستتابع البعثة عملها خلال يوم التصويت المقرر اليوم.

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