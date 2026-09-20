الجامعة العربية تشرف على الانتخابات التشريعية المغربية

وصلت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية في المملكة المغربية، إلى العاصمة الرباط، وذلك تلبية للدعوة التي تلقتها الأمانة العامة للجامعة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمشاركة في ملاحظة الانتخابات المقرر إجراؤها في 23 سبتمبر الجاري.

وأوفدت جامعة الدول العربية البعثة في ضوء الاهتمام الذي توليه لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية في الدول الأعضاء، ومتابعة سير العملية الانتخابية، برئاسة السفير الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد، وعضوية عدد من موظفي الأمانة العامة.

ومن المقرر أن تلتقي البعثة عددا من الجهات والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية، للاطلاع على الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

وستقوم بعثة الجامعة بملاحظة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، على أن تصدر بيانها التمهيدي عقب انتهاء يوم الاقتراع.

كما ستصدر البعثة تقريرها النهائي بعد ذلك، ليتم رفعه إلى نبيل فهمي، أمين عام جامعة الدول العربية، متضمنا ملاحظاتها وتوصياتها بشأن العملية الانتخابية، على أن يتم إرساله لاحقا إلى الجهات المعنية في المملكة المغربية.