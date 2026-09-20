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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: حصلنا على معلومات حول خطة أمريكية لاستئناف الحرب بموافقة دول مجاورة

مضيق هرمز- صورة أرشيفية
مضيق هرمز- صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أفادت وسائل إعلام في طهران بأن القيادة العسكرية المركزية الإيرانية "مقر خاتم الأنبياء" تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة، بدعم من بعض الدول الإقليمية، تستعد لاستئناف العمليات ضد إيران.


ضوء أخضر لاستئناف الحرب 


وأوضحت قيادة خاتم الأنبياء أن واشنطن تلقت ضوءاً أخضر من دول المنطقة خلال اجتماع أوروبي لاستئناف التحركات العسكرية ضد إيران.
وأضاف التقرير أن الجيش قال إن أي هجوم أمريكي سيؤدي إلى ضربات متواصلة على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، محذراً من أن الدول الإقليمية التي تدعم العدوان الأمريكي على إيران ستعتبر أطرافاً في الصراع.


وقال مقر القيادة الإيرانية إن الولايات المتحدة تسعى للتغطية على إخفاقاتها في الحرب مع إيران، وتصوير الصراع على أنه حقق نتائج إيجابية لواشنطن. وأضاف أن الولايات المتحدة، بموافقة بعض دول المنطقة، تستعد لاستئناف العمليات ضد إيران عقب اجتماع مُقرر عقده في إحدى الدول الأوروبية.

ثم أصدر المقر الرئيسي تحذيرين صريحين. الأول للولايات المتحدة: "إذا ارتكبت خطأً بحق إيران، فستتعرض جميع المناطق التي تتواجد فيها في المنطقة لهجمات متواصلة وفعّالة ومؤلمة، بلا حدود". والثاني لدول المنطقة: "إذا انحازت هذه الدول إلى جانب العدوان الأمريكي على إيران، فستُعتبر جميعها متواطئة في هذا العمل، ولن يكون بوسعها توقع أي ضبط للنفس من إيران".

العمل وشيك

ويشير تحذير ختم الأنبياء، الصادر عن أعلى قيادة عسكرية عملياتية إيرانية في أكثر أيام الصراع تصعيدًا منذ أسابيع، إلى أن طهران تعتقد أن العمل العسكري الأمريكي قد يكون وشيكًا، وأنها اختارت إصدار بيان الردع الأكثر شمولًا حتى الآن بدلًا من انتظار الضربة الأولى.

أمريكا تصدر تحذيرات أمنية 

جاء ذلك بعد أن قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد وعاد بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض يوم السبت.

وأصدرت السفارات الأمريكية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تحذيرات أمنية متزامنة، وتم اعتراض صاروخ باليستي تابع للحوثيين فوق الرياض، وأفادت شبكة CNN أن ترامب يناقش شنّ هجمات حوثية، وألغى نتنياهو رحلته المقررة إلى تكساس. 

إيران أمريكا خاتم الأنبياء حرب إيران

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