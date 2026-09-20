عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي جديد في الكويت، يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري، وذلك على خشبة المسرح الوطني بدار الأوبرا الكويتية، في ليلة فنية مرتقبة يلتقي خلالها بجمهوره الكويتي.



ويأتي الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات الغنائية التي يشارك فيها عمرو دياب خلال الفترة الأخيرة، وسط حضور جماهيري واسع واهتمام متواصل بأحدث حفلاته وظهوره الفني.



ومن المنتظر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته التي ارتبط بها الجمهور على مدار مسيرته الفنية، إلى جانب عدد من أعماله الحديثة، في أجواء احتفالية تجمعه بمحبيه في الكويت.





وأحيا الفنان عمرو دياب، حفل غنائي ساهر ليلة الجمعة 18 سبتمبر في مدينة العقبة بدولة الأردن، ضمن سلسلة حفلاته لعام 2026.



وقدم عمرو دياب، خلال حفلته في الأردن، عدد من أغانيه القديمة التي تفاعل معها الجمهور، منها أغاني ألبومه الجديد حبيتك.