قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلى للإعلام: إيقاف برنامج البلدوزر على قناة الشمس
عالية المهدي: اللي بيشتري فيلا بـ400 مليون فلوسه جت منين؟
لا سفر دون عقد موثق.. روشتة برلمانية لضبط سوق إلحاق العمالة بالخارج
الدعم النقدي في 2027.. شعبة المخابز تكشف أسعار الخبز السياحي والفينو
طائرة مفخخة كادت تفجر كارثة في ألمانيا.. تحقيقات تكشف خيوط عملية مرتبطة بروسيا والكرملين ينفي
إحالة الخفير المتهم بإنهاء حياة مدير مدرسة في المعادي للجنايات
دخان كثيف يغطي موسكو.. زيلينسكي: استهدفنا منشآت نفطية بمليارات الدولارات
بسبب حمولة زائدة.. القبض على سائق سيارة نقل بالقليوبية
واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
شوبير: الزمالك رفض بيع زيزو خوفًا من الجماهير.. وقرر عدم تكرار الخطأ مع بيزيرا
الضفة تشتعل.. الاحتلال يقتحم المغير لليوم الثاني ويعتقل أكثر من 40 فلسطينياً
تقرير إسرائيلي يرسم سيناريو سقوط إيران: 5 سنوات من الفوضى وحروب داخلية تهدد المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أول تحرك عاجل من القومي للطفولة بعد الاعتداء على طفل من ذوي التوحد بالعبور

الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس
الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس
أمل مجدى

تابع المجلس القومي للطفولة والأمومة، عبر الإدارة العامة لنجدة الطفل، واقعة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل يبلغ من العمر 7 أعوام، من ذوي اضطراب طيف التوحد، للاعتداء بالضرب من قِبل أخصائية كانت تقدم له جلسات تأهيلية منزلية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية،خلال شهر يوليو الماضي.

وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم الكامل للطفل وأسرته. ووجهت بمساندة الأسرة قانونيًا عبر إيفاد محامٍ من وحدة الدعم القانوني لحضور جلسات التحقيق ومتابعة مجريات القضية، وتقديم تقرير مفصل لجهات التحقيق والمحكمة المختصة، بالتوازي مع توفير جلسات دعم نفسي متخصصة للطفل لمساعدته على تجاوز الآثار الناجمة عن الواقعة.

وأكدت رئيسة المجلس أن حماية الأطفال من كافّة أشكال العنف والإساءة والتنمر تُعد أولوية قصوى، مشددةً على ضرورة اتباع أساليب تربوية وتأهيلية آمنة تحترم حقوق الأطفال واحتياجاتهم الخاصة، والابتعاد التام عن أي ممارسات قد تعرضهم للأذى.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، انه فى ضوء اختصاصات المجلس وفق حكم المادة ٩ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ بإعادة تنظيم المجلس فيما تضمنته من اختصاصه من تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل وآلام وإحالتها الي جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحاية الانتهاكات، وبمتابعة جلسة المحاكمة بحضور الأستاذ إيهاب عادل لملوم، محامي نجدة الطفل، قررت النيابة العامة إعادة ملف القضية إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واستيفاء بيانات متعلقة بطبيعة عمل الأخصائية المشكو في حقها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمشكو في حقها اتهامات بتعريض طفل للخطر، والضرب، والتنمر. وفي المقابل، أنكرت المتهمة ما نُسب إليها، مدعيةً أن ممارساتها كانت تستهدف «تقويم سلوك الطفل وتعليمه» دون قصد إيذائه.

وأكد الأستاذ صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، استمرار خط النجدة في متابعة الحالة وتقديم أوجه الدعم القانوني والنفسي للطفل وأسرته، ومتابعة المسار القضائي لضمان صون حقوق الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى.

وناشد المجلس المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي واقعة تشكل خطراً أو عنفاً ضد الأطفال عبر خط نجدة الطفل المجاني (16000) العامل على مدار 24 ساعة، أو عبر تطبيق «واتساب» على الرقم (01102121600)، مؤكداً أن الإبلاغ المبكر يمثل الخطوة الأولى لسرعة التدخل وحماية الأطفال.

القومي للطفولة طفل التوحد الطفل المصاب بالتوحد المجلس القومي للطفولة والأمومة الطفولة والأمومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

إيران وأمريكا

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء 2026 .. آخر موعد وشروط وحالات حظر التصالح

صرحت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، بدفن جثماني زوجين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق وادي فيران بمحافظة جنوب سيناء

جهات التحقيق تكشف أسباب حادث وادي فيران وتصرّح بدفن جثـ.ماني زوجين وإخلاء سبيل قائد الميكروباص.. صور

ترشيحاتنا

حسام الزناتي

تطورات ملف المدير الرياضي في الزمالك.. متى يعلن النادي الاسم الجديد وملامح الهيكلة؟

محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة شقيق زوجته

تفاصيل الجلسة الأولى من محاكمة زوج أنهى حياة شقيق زوجته أثناء خروجه من صلاة التراويح رمضان الماضي بالغربية

ضوابط التنازل عن قرعة الحج

المستندات والضوابط المطلوبة للتنازل عن فرص حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ بمحافظة سوهاج

بالصور

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

قبل ما تشرب قهوتك.. جرب إضافة ملعقة كاكاو خام واكتشف الفوائد

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

بقوام ممشوق.. داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد