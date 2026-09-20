جهات التحقيق تكشف أسباب حادث وادي فيران وتصرّح بدفن جثماني زوجين وإخلاء سبيل قائد الميكروباص.. صور

صرحت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، بدفن جثماني زوجين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق وادي فيران بمحافظة جنوب سيناء، فيما قررت إخلاء سبيل قائد الميكروباص بضمان محل إقامته، عقب استكمال الإجراءات القانونية الأولية.

وكان طريق وادي فيران قد شهد، اليوم، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص أمام منطقة وادي الندبة، أسفر عن مصرع أحمد عادل محمد سلام وزوجته فاطمة علاء الدين محمد بشير، قائدة السيارة الملاكي، وإصابة 12 شخصًا آخرين.

وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى موقع التصادم، كما انتقل محمد حمزة، نائب رئيس مدينة أبورديس، لمتابعة أعمال نقل المصابين والجثمانين، والتأكد من تقديم الدعم اللازم في موقع الحادث.

ودفعت الجهات المعنية بـ7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما نُقلت جثمانا المتوفيين إلى مشرحة مستشفى أبورديس، تحت تصرف جهات التحقيق.

وحررت الأجهزة المعنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، كما انتُدبت لجنة لمعاينة موقع التصادم والسيارتين، للوقوف على كيفية وقوع الحادث وتحديد أسبابه.

وأفادت المعاينة الأولية بأن السيارة الملاكي كانت تسير بسرعة، وأثناء مرورها بأحد المنحنيات الخطرة اختلت عجلة القيادة من قائدة السيارة، ما أدى إلى انحرافها وخروجها من مسارها إلى الحارة المقابلة، قبل أن تصطدم بالميكروباص.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، صرحت جهات التحقيق بدفن جثماني المتوفيين وتسليمهما إلى ذويهما، كما قررت إخلاء سبيل قائد الميكروباص بضمان محل إقامته، وتسليم السيارتين إلى مالكيهما، مع استمرار التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادث.