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وزيرة خارجية اليمن: نرفض أن نكون بلادنا ورقة مساومة إيرانية أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرة خارجية اليمن: نرفض أن نكون بلادنا ورقة مساومة إيرانية أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية

وزيرة خارجية اليمن
وزيرة خارجية اليمن
محمد على


أعلنت وزيرة الخارجية اليمنية  أفراح الزوبة أن اليمن ترفض أن تكون "ورقة مساومة إيرانية" أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، واصفة الشراكة الاستراتيجية للبلاد مع المملكة العربية السعودية بأنها "راسخة".

وفي مقابلة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" ، تناول الزوبة تصاعد حدة الاشتباكات على خط المواجهة بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من إيران في عدة محافظات.

وقالت: "إن إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية يمثل ركيزة أساسية لأمن اليمن واستقراره الإقليمي وسلامة الطرق البحرية، والحكومة تتعامل مع تداعيات التطورات الأخيرة بمسؤولية والتزام".

وأوضحت «الزوبة» أن القيادة تتبنى استراتيجية "ردع متكاملة" تجمع بين العمل العسكري وحماية المدنيين وإعادة بناء مؤسسات الدولة والدبلوماسية وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة ورقة مساومة إيرانية المملكة العربية السعودية

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