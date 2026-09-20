مُسجلة خطر .. القبض على مُسنّة سرقت «موبايل ومحفظة» صاحب معرض سيارات بالساحل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من تعرضه لسرقة متعلقاته الشخصية من داخل معرض سيارات بمحافظة القاهرة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه قسم شرطة مصر الجديدة في 9 أغسطس الماضي، من صاحب معرض سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، اتهم فيه إحدى السيدات بسرقة هاتف محمول وحافظة نقود من داخل معرضه، مستغلة انشغاله ومرتكبة الواقعة بأسلوب «المغافلة».

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو وضبطها، وتبين أنها مسنة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، ولها سوابق جنائية وسبق اتهامها والحكم عليها في عدد من قضايا السرقات العامة.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدت الأجهزة الأمنية إلى مكان المسروقات، حيث تم ضبط الهاتف المحمول وحافظة النقود.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.