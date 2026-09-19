هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور.. صور

خطفت الفنانة هبة مجدي الأنظار في أحدث ظهور لها، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لتتلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بإطلالتها الأنيقة وحضورها اللافت.

وظهرت هبة مجدي خلال حضورها حفل «الدير جيست» بإطلالة اتسمت بالأناقة والاحتشام، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأسود، وهو ما منحها مظهرًا راقيًا وبسيطًا في الوقت نفسه. وحظيت الصور بتفاعل كبير من جمهورها، الذي حرص على التعبير عن إعجابه بإطلالتها، إلى جانب الإشادة بذوقها واختيارها لتفاصيل ظهورها.

وتحرص هبة مجدي خلال ظهورها على مشاركة جمهورها جانبًا من تفاصيل حياتها الفنية والمناسبات التي تحضرها، وهو ما يجعل صورها ومنشوراتها تحظى باهتمام كبير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هبة مجدي تحتفل بالمولد النبوي الشريف

ويأتي أحدث ظهور للفنانة هبة مجدي بعد مشاركتها في احتفالية المولد النبوي الشريف لعام 2026، التي نظمتها وزارة الأوقاف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت تقديمها أغنية «في حب سيدنا النبي»، وسط أجواء روحانية.

وكانت مشاركة هبة مجدي في الاحتفالية محل اهتمام، خاصة مع ظهورها في مناسبة دينية رسمية وتقديمها الأغنية أمام الحضور، في أجواء اتسمت بالطابع الروحاني والاحتفالي.

هبة مجدي توجه رسالة بعد احتفالية المولد النبوي

وعقب انتهاء الاحتفالية، أعربت هبة مجدي عن امتنانها وسعادتها بالمشاركة في هذه المناسبة، حيث أعادت نشر مقطع فيديو من فعاليات الاحتفالية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن الفيديو حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي معها ودعمه لها خلال رحلة علاجها، وهو الأمر الذي حمل جانبًا إنسانيًا مؤثرًا بالنسبة للفنانة، التي اكتفت بالتعليق على المقطع بعبارة: «الحمد لله رب العالمين».

وتفاعل جمهور هبة مجدي مع منشورها، خاصة أن المقطع جمع بين لحظة فنية ظهرت خلالها الفنانة في الاحتفالية، وجانب شخصي يتعلق برحلة علاجها والدعم الذي تلقته خلالها.

وتواصل هبة مجدي حضورها على الساحة الفنية والإعلامية من خلال مشاركاتها وظهورها المتنوع، إلى جانب تفاعلها المستمر مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحظى منشوراتها باهتمام متابعيها الذين يحرصون على متابعة أحدث صورها وأخبارها الفنية والشخصية.