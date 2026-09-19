أحمد موسى يفضح الإخوان: كانوا بيسهروا في شارع الهرم بالليل والصبح يتكلموا عن النضال

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر دولة لم تتآمر على أي دولة أخرى، قائلا: "فيه قنوات شغالين بث شائعات ضد مصر".

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»،: «أنا حذرت من تنظيم الإخوان الإرهابي.. دول جماعة كانوا بالليل بيسهروا في ملهى ليلي، وبالنهار يتكلموا بدعوى النضال».

وأكد: «أنا أدافع عن مؤسسات الدولة المصرية بكل قوة، وكمان أبو العلا ماضي أطلق شائعة عن المخابرات العامة المصرية وتم كشف عن دوره الخبيث».

وواصل أحمد موسى: «هما عملوا إيه في البلد؟، عملوا إرهاب، وتفجيرات، وحرق كنائس، في حد بيحارب القضاء؟، وكمان ولعوا في البلد، ومش عاوزين إعلام يدافع عن البلد!، عاوزين إعلام يتكلم عندهم بس».