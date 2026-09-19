بحضور رئيس جامعة المنصورة.. علوم الرياضة تبدأ العام الجديد بعروض متنوعة

شهد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة،، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية علوم الرياضة، بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027، وذلك بالصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية، بحضور الدكتور أحمد عبد العظيم، عميد كلية علوم الرياضة، وتضمن الحفل عددًا من الفعاليات شملت الترحيب بالطلاب، والأنشطة الرياضية، والتعريف بمجالات المشاركة الطلابية، وتكريم المتميزين رياضيًا.

حضر الفعاليات الدكتور خالد وحيد إبراهيم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عثمان عبد المطلب، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مدحت قاسم عبد الرازق، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، أحمد العشري، مدير عام رعاية الطلاب،

عرض تعريفي بالأنشطة الطلابية بكلية علوم

واستُهلت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، ثم عرض تعريفي بالأنشطة الطلابية بكلية علوم الرياضة خلال العام الجامعي الماضي، وعرض للكاراتيه.

وخلال كلمته، رحّب الدكتور شريف خاطر بطلاب كلية علوم الرياضة من مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا سعيدًا، ووجّه الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على جهودهم، وما بذلوه على مدار أكثر من تسع سنوات في دعم مسيرة الكلية وخدمة طلابها. كما رحّب بالطلاب، مؤكدًا أنهم في بيتهم الثاني بجامعة المنصورة، وموجهًا لهم التحية مع بداية العام الجامعي الجديد.

ووجّه رئيس الجامعة تحية خاصة إلى الطلاب المشاركين في العرض الرياضي، مشيدًا بأدائهم، كما وجّه الشكر إلى كل من يمثل مصر وجامعة المنصورة في مختلف المحافل الرياضية، تقديرًا لما يقدمونه من أداء متميز وتمثيل مشرف.

وأشاد الدكتور شريف خاطر بالمعيدة نورهان سلامة، المشرفة على عرض الكاراتيه وبطلة العالم في الكاراتيه، تقديرًا لإنجازها الرياضي، مؤكدًا اعتزازه بمنسوبي الجامعة الذين يحققون إنجازات رياضية ويمثلون جامعة المنصورة ومصر في البطولات والمحافل المختلفة.

توفير بيئة تعليمية وتدريبية داعمة للطلاب،

ومن جانبه، رحّب الدكتور أحمد عبد العظيم، بالدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، معربًا عن تقديره لمشاركته الطلاب حفل استقبال العام الجامعي الجديد، ومؤكدًا مواصلة الكلية العمل على توفير بيئة تعليمية وتدريبية داعمة للطلاب، وتطوير البرامج والأنشطة في المجالات الأكاديمية والرياضية.

وأشار عميد الكلية إلى المكانة الأكاديمية التي تحظى بها جامعة المنصورة وكلية علوم الرياضة، وما حققته من حضور وتميز على مستوى الجمهورية، مؤكدًا العمل على توفير الإمكانات والبرامج والأنشطة التي تساعد الطلاب على تحقيق النجاح والتميز.