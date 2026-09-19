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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

موعد النطق بالحكم في معارضة ناصر ماهر على حكم حبسه 6 أشهر

ناصر ماهر
ناصر ماهر
رامي المهدي

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، مد أجل الحكم في معارضة اللاعب ناصر ماهر على حكم حبسه 6 أشهر، بتهمة التعدي على فرد أمن بالتجمع، إلى جلسة 26 سبتمبر للحكم.

 

تفاصيل قضية  ناصر ماهر

وكانت الجهات المختصة قررت إخلاء سبيل ناصر ماهر، لاعب بيراميدز،  بعد عمل المعارضة اللازمة على حكم قضائي صادر ضده بالحبس لمدة 6 أشهر، في واقعة مشاجرة.

القبض على ناصر ماهر

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ناصر ماهر، لاعب نادي بيراميدز، على خلفية تنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالحبس لمدة 6 أشهر، في واقعة مشاجرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام ناصر ماهر في قضية تتعلق بمشاجرة، صدر على إثرها حكم قضائي بالحبس لمدة 6 أشهر


 

جنح القاهرة الجديدة محكمة جنح القاهرة الجديدة ناصر ماهر فرد أمن التجمع

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