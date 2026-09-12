قبول الدعوى المدنية بـ100 ألف وواحد جنيه في قضية فرد الأمن ضحية تعدي ناصر ماهر

قضت المحكمة المختصة، بقبول الدعوى المدنية 101 ألف في قضية فرد الأمن ضحية تعدي ناصر ماهر، لاعب بيراميدز، في واقعة مشاجرة.

تفاصيل القضية

وكانت الجهات المختصة قررت إخلاء سبيل ناصر ماهر، لاعب بيراميدز، بعد عمل المعارضة اللازمة على حكم قضائي صادر ضده بالحبس لمدة 6 أشهر، في واقعة مشاجرة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ناصر ماهر، لاعب نادي بيراميدز، على خلفية تنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالحبس لمدة 6 أشهر، في واقعة مشاجرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام ناصر ماهر في قضية تتعلق بمشاجرة، صدر على إثرها حكم قضائي بالحبس لمدة 6 أشهر.